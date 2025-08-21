RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Magaly arremete contra Greissy Ortega por volver a 'EVDLV': "Esa chica no ha evolucionado"

Magaly Medina criticó la participación de Greissy Ortega en El valor de la verdad, cuestionando su relación actual y recordando las agresiones que habría sufrido con Ítalo Villaseca.

Magaly arremete contra Greissy por sentarse en 'EVDLV'
Magaly arremete contra Greissy por sentarse en 'EVDLV' (Composición Karibeña)
21/08/2025

Magaly Medina se tomó varios minutos de su programa para expresar su opinión respecto a la próxima participación de Greissy Ortega en El valor de la verdad. La periodista lamentó que la colombiana siga exponiendo su vida privada y contando las terribles vivencias que sufrió cuando estaba con su exnovio, Ítalo Villaseca.

Magaly arremete contra Greissy Ortega

La popular 'Urraca' lamentó la terrible relación que tuvieron Greissy e Ítalo cuando estaban en Perú y también cuando se mudaron a Estados Unidos hace algunos años. Además, hizo una advertencia sobre la relación que la hermana de Milena Zárate mantiene actualmente con Randol Pastor.

"Ojalá que algún día, un par de años más tarde, no se siente a contar también todo lo que vivió con la nueva pareja que tiene ahora, porque esta chica parece que no ha evolucionado, no ha tomado conciencia y no ha sanado heridas", indicó.

Magaly también se refirió a las agresiones que Greissy habría sufrido por parte de Ítalo, señalando que muchos hombres se aprovechan de la baja autoestima de las mujeres para humillarlas y hacerles creer que "no valen nada".

"A cualquier mujer que no tenga la autoestima bien desarrollada, y que no sepa que nadie te puede hacer sentir de tal o cual manera... Cuando una está firme en quién es y cómo es, nadie va a hacerla sentir como ella dice", agregó.

Finalmente, reveló que Ítalo contactó a su programa para defenderse y mostrar pruebas que desmentirían a Greissy, pero Magaly decidió no darle espacio en televisión, ya que sigue creyendo en la versión de la joven, aunque reconoce que en algunas ocasiones la ha manipulado, como cuando le hizo comprar pasajes de Estados Unidos a Perú y nunca los tomó.

La polémica relación de Greissy e Ítalo

Greissy Ortega vivió una relación complicada con su expareja Ítalo Villaseca, la cual estuvo marcada por constantes conflictos y episodios que afectaron su bienestar emocional. Tras varios años juntos, la colombiana decidió alejarse y comenzar una nueva etapa en su vida, enfocándose en sus hijos y en su crecimiento personal.

Según contó en entrevistas, durante la relación experimentó situaciones difíciles que dañaron su autoestima y le generaron un ambiente inestable. Ella misma confesó que en ese tiempo sintió que no era valorada y que tuvo que enfrentar varios momentos dolorosos antes de tomar la decisión de separarse definitivamente.

De esta manera, Magaly Medina fue contundente al señalar que Greissy Ortega no ha sanado heridas del pasado y advirtió sobre su actual relación. Asimismo, reafirmó su postura de no dar espacio televisivo a Ítalo Villaseca pese a sus intentos de defenderse.

