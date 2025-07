Greissy Ortega da a luz y se rinde ante Randol Pastor: "Eres tú y nadie más que tú"

¡Llegó el gran día! La colombiana Greissy Ortega anunció con mucha emoción el nacimiento de su cuarto hijo, el primero con su actual pareja, Randol Pastor. La feliz pareja compartió la noticia a través de sus redes sociales, emocionando a todos sus seguidores este martes 15 de julio.

Greissy Ortega y Randol Pastor celebran por todo lo alto el nacimiento de su primer hijo juntos. Este martes 15 de julio, la pareja compartió en redes sociales que ya tienen en brazos a su bebé, y no pudieron contener la emoción.

Por su parte, la pareja de Greissy, Randol Pastor. también usó sus redes para anunciar con orgullo la llegada de su pequeño.

Greissy Ortega da a luz y se derrite por Randol Pastor. (Instagram)

Pero eso no fue todo. Greissy volvió a subir otra imagen, esta vez de Randol mirando con ternura al bebé, y le dedicó unas palabras que dejaron claro el amor que siente por él.

Greissy, que ya tiene otros hijos, reflexionó sobre lo feliz que se siente con la vida que ha formado en Perú. En una foto familiar, donde aparece con el bebé en brazos y Randol a su lado, escribió con sinceridad.

"Amo ver en lo hermosa que se ha convertido mi vida desde que pisé Perú. Me iba a perder de esta felicidad si no venía. Mis hombrecitos. Falta mi Jeycob. Más cuidadas no podemos estar, mis niñas. Los amo", se lee. Además, en otra publicación con sticker de corazones, reafirmó su amor por los suyos:

"Siempre los voy a cuidar, mi hermosa familia"-