Greissy Ortega afirma que responderá a Milena Zárate después de dar a luz: "Todo será aclarado si salgo viva"

El conflicto entre las hermanas Greissy Ortega y Milena Zárate lleva muchos años, aunque solucionaron sus problemas durante un tiempo esto no duró mucho. Tras las declaraciones de la cantante de cumbia, Ortega no ha podido salir a responder porque estaría enfocada en el nacimiento de su hijo.

A través de una entrevista con el diario 'El Trome', Greissy Ortega salió a contar sobre su actual estado de salud y emocional tras las últimos acontecimientos. Como se recuerda, la joven se encuentra embarazada de Renzo Pastor, como lo anunció hace un par de meses con una gestación ya avanzada.

Así mismo, tras el conflicto que tuvo con su hermana Milena Zárate en el estacionamiento de una canal, que consecuentemente la llevó a ser llevada a un centro de salud, ahora salió a contar cómo se siente. Es así como afirmó que no saldrá en los medios por el momento porque debe cuidar de su salud para dar a luz tranquilamente a su cuarto hijo y que responderá a su hermana luego de dar a luz, si todo marcha bien.

Milena Zárate afirma que muchas veces le ha otorgado ayuda a su hermana Greissy, a pesar de lo que han pasado hace muchos años atrás. Ahora, revela que no quiere tener nada con ella porque cada vez que quiere pantalla, la usa para aparecer en televisión o en medios.

"Después que yo le he dado trabajo, la he tenido en mi casa en infinidad de veces, le he perdonado todo lo que me ha hecho. Entonces, vienes y te sientas a hablar, contar cosas del pasado que ya has desmentido y por las cuáles me ha pedido perdón. Luego, se presenta en la semana siguiente como si nada a darme la cara, pretende que yo la deje entrar, y la abrace 'ya hermanita, no pasó nada'. Es una cínica, no tiene sangre en la cara", añadió.