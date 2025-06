Murió padre de ex chico reality Miguel Arce: "Vuela alto, nos volveremos a encontrar"

Miguel Arce vive uno de los momentos más difíciles de su vida, ya que comunicó a través de sus redes sociales que su padre, Luis Miguel Arce Gracey, falleció tras sufrir graves complicaciones de salud que lo aquejaban desde hace varios años. El ex chico reality se mostró muy conmovido por esta pérdida y luego anunció los detalles del velorio.

El exintegrante de 'Combate', quien se mudó a México para trabajar como actor, comunicó la tarde de ayer que su padre había partido al más allá. Con un emotivo mensaje y una fotografía de Luis Miguel Arce sonriendo, el actor se despidió de quien fue una de las personas más importantes en su vida.

Falleció el padre de Miguel Arce

Horas más tarde, volvió a pronunciarse a través de Instagram, esta vez para compartir detalles sobre el velorio y posterior cremación del cuerpo de Luis Miguel Arce Gracey.

Cabe resaltar que el padre de Miguel Arce fue una de sus principales fortalezas, y así lo demostró el actor en varias entrevistas, donde destacó el gran apoyo que su progenitor representaba. La muerte del padre de Miguel Arce se dio en un contexto reservado y lejos de los escándalos en los que alguna vez estuvo involucrado el modelo.

