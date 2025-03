Marcelo Tinelli no descarta visitar a Magaly Medina en una próxima visita a Lima: "La admiro mucho"

El reconocido conductor argentino Marcelo Tinelli pasó varios días en Lima junto a su pareja, Milett Figueroa. Antes de su regreso a Argentina, desmintió que su viaje tuviera fines laborales y sorprendió con declaraciones sobre la posibilidad de encontrarse con Magaly Medina en una futura visita al Perú.

Durante un reciente informe del programa "Magaly Tv: La Firme" se difundieron imágenes de Tinelli saliendo de un restaurante junto a Milett. Ahí fue abordado por reporteros del espacio, quienes le preguntaron si visitaría a Magaly en su set. Sin dudarlo, respondió con simpatía.

"Me encantaría si Magaly me invita un día, no hay ningún problema. Al contrario, la admiro mucho como conductora. También es una de las grandes conductoras del Perú"