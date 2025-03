Magaly Medina critica a Gisela Valcárcel por quitar a Milett de la foto con Tinelli: "Que mujer tan ególatra"

La visita de Marcelo Tinelli a Lima continúa generando reacciones, pero esta vez no por su relación con Milett Figueroa, sino por su comentado encuentro con Gisela Valcárcel. Magaly Medina no se quedó callada y lanzó duras críticas hacia la popular 'Señito' luego de notar ciertos detalles en sus publicaciones sobre este reencuentro.

Durante la última edición de Magaly TV: La Firme, la conductora mostró imágenes que Gisela compartió en sus redes sociales, donde recordaba su primer encuentro con Marcelo Tinelli en 1994. Lo que más llamó la atención fue que, en una foto actual del reciente encuentro grupal, Gisela habría recortado a Milett Figueroa para destacar solo su imagen junto a Tinelli.

"Ella ha puesto en sus redes recordando el primer encuentro que tuvo con él, los flirteos, los coqueteos y luego recorta a Milett para poner la foto de ella con él, y luego una foto actual de los dos... la cortó sin asco. ¡Qué mujer tan ególatra, egocéntrica! Ella no soporta que nadie la haga sombra", expresó Magaly visiblemente indignada.

Pero las críticas no terminaron allí. La 'Urraca' también cuestionó el comportamiento público de Gisela, acusándola de aparentar ser una persona extremadamente religiosa, lo cual, según Medina, sería una fachada.

"Gisela es así, por mucho que se santigüe, que aparezca con la Biblia en la mano y todo lo demás, mencionando una y otra vez a Dios. Yo por eso desconfío de esa gente que va diciendo 'Dios te bendiga', porque la fe se lleva en el alma y no es pura palabrería", sentenció la conductora.

Por otro lado, Gisela Valcárcel realizó una transmisión en vivo donde abordó diferentes temas, desde su reciente encuentro con Tinelli hasta su posible regreso a la televisión. Durante la sesión, un seguidor le preguntó sobre los tratamientos estéticos a los que se ha sometido.

"Uno de los aspectos que más cuido es mi cabello, solo permito que una persona me lo tiña, aunque varios estilistas pueden cortarlo y darle forma", explicó la conductora.

En cuanto a los tratamientos faciales, reveló que algunos han sido bastante dolorosos, pero está dispuesta a soportar el malestar. Asimismo, recomendó a sus seguidores verificar siempre la experiencia de los especialistas antes de someterse a procedimientos estéticos

"He probado Morfoods, es una máquina que duele mucho, te tienen que anestesiar, pero yo aguanto, aguanto todo. Tengo el umbral del dolor bastante alto.... No creo en todos los cirujanos por nada. Cuando uno llega a un lugar, es importante ver lo que han hecho antes, porque te puede afectar. A mí también me ha pasado", afirmó.