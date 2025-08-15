Oriana Marzoli pone fecha límite a Facundo González para pedirle la mano: "Dos años como máximo"

Oriana Marzoli volvió a pisar suelo peruano y su presencia no pasó desapercibida. La pareja de Facundo González llegó al set de "Esto es Guerra" y, entre halagos y bromas, terminó soltando para "América Hoy" una condición muy clara para el futuro de su relación: el esperado anillo de compromiso.

Facundo González feliz por la llegada de Oriana Marzoli

Oriana Marzoli llegó a Lima y encendió las pantallas de "Esto es Guerra". La guapa española, pareja de Facundo González, robó miradas en el set y no dudó en mandarle un mensaje directo sobre el compromiso que espera. En una entrevista para "América Hoy", Oriana se deshizo en halagos para el argentino.

"Es que este tío es guapísimo... mojado, no mojado, da igual, como lo pille", comentó entre risas, mientras Facundo bromeaba: "Se nota que es mi novia, ¿no?".

Una visita corta pero intensa. La rubia contó que solo estará en Perú hasta el 27 de agosto, ya que debe regresar a España por un proyecto importante.

"Siempre es lindo extrañarse, pero cada uno tiene que hacer sus cosas", agregó Facundo, quien también dejó claro que su relación no depende del dinero. "Ella no me va a mantener y yo tampoco la voy a mantener... bueno, si se queda sin trabajo, sí". A lo que Oriana respondió con picardía: "¡Bueno!, a mí me gustaría".

La clave de su relación. Cuando le preguntaron cómo logran mantener el romance a distancia, Oriana fue directa.

"La realidad es que el chaval ya ha estado con todas las mujeres que podía estar. La clave está en pillar al hombre, sobre todo al hombre que suele ser más infiel, cuando ya está cansadito", mencionó Oriana. Por su parte, Facundo aseguró: "Es el tiempo de sentar cabeza".

Oriana da ultimátum a Facundo para darle anillo de compromiso

En otro momento, la reportera tocó el tema del matrimonio y Oriana no se guardó nada. Reveló que tiene una fecha límite para que Facundo le de un anillo de compromiso.

"Yo ya le he dicho que tiene dos añitos como máximo para plantarme el anillo, ¿vale? Si no, pues ¡pum! ¡A su casa! Porque tampoco tenemos toda la vida", advirtió.

Aunque dejó claro que por ahora no piensa en hijos, sí confesó que sueña con casarse desde muy chiquita, porque cree en el amor para toda la vida.

"Hijos, todavía no... Por lo religioso, por lo civil, por donde sea. Siempre he soñado con eso desde pequeña y creo mucho en el amor para toda la vida", afirmó.

¿Facundo cumplirá? El romance entre Oriana y Facundo está en su mejor momento, pero el reloj ya comenzó a correr. Con una fecha límite para el compromiso, la duda queda en el aire: ¿el "guerrero" dará el siguiente paso o dejará que la rubia cumpla su advertencia?

En definitiva, la visita de Oriana Marzoli no solo ha llenado de amor los días de Facundo González, sino que también ha puesto sobre la mesa un desafío. Lo que está claro es que esta pareja, entre bromas y confesiones, tiene a todos pendientes de su próxima jugada.