¿No quería prensa?

Leslie Shaw con 'AIRES DE DIVA' en cumpleaños de Zully por las cámaras de TV: "Déjenme en paz"

Durante el cumpleaños de la streamer Zully, Leslie Shaw expresó su molestia al ver que varias cámaras de televisión la entrevistaban y seguían.

Leslie Shaw con 'AIRES DE DIVA' por presencia de cámaras de TV
Leslie Shaw con 'AIRES DE DIVA' por presencia de cámaras de TV (Composición Karibeña)
22/08/2025

La cantante Leslie Shaw es una artista peruana que viene causando mucha polémica en los últimos meses al enfrentarse con varios peruanos del ámbito musical. Luego que varios medios de TV trataron de entrevistarla durante un evento, la 'gringa' habría pedido que dejen de seguirla. 

¿Con 'AIRES DE DIVA'?

El pasado jueves 21 de agosto, la streamer Zully realizó su fiesta de cumpleaños donde varios artistas de la farándula han asistido y fueron abordados por varios medios de la prensa. Entre las figuras que llegaron estaban Flavia Laos, Orquesta Candela, Son Tentación, Diealis, Leslie Shaw y muchos más. 

Cada una de estos artistas fueron entrevistados por los medios de televisión que esperaron desde fuera del local, hasta dentro, pero a Leslie Shaw no le habría gustado que la siguieran. El medio 'Amor y Fuego' compartió imágenes de la entrevista a la 'gringa', donde ella expresa su incomodidad por completo explotando con la prensa.

"Ay no, ¿Ustedes también van a estar en la fiesta? ¡Ay, qué flojera! ¡Ya no molesten! !Hay que pesados! Ya otro día, ya caraj**, déjenme en paz. ¡Qué pesados! ¿No hay más artistas?", dijo finalmente la novia de 'El Prefe'.

@riclatorrez 22.08/9: #LeslieShaw demandaría a #Marisol y se pone en divas con la prensa . #fyp #parati #riclatorrez #riclatorre #chollywood #farandulaperuana #magalytvlafirme #magalymedina #amoryfuego #destacame #americahoy #lanochehabla #evdlv #elvalordelaverdad #foryou #fy #Viral ♬ sonido original - Ric La Torre

Sobre Leslie Shaw

La artista Leslie Shaw es una cantante y compositora que lleva en el rubro musical desde hace muchos años. Ha pasado varios géneros musicales como el rock, urbano y ahora, incursionó en la cumbia. Aunque primero realizó colaboraciones musicales con grandes grupos y artistas del medio, ahora se encuentra en un problema mediático. 

Primero, la 'gringa' se enfrentó en un problema legal con el compositor Carlos Rincón por sus composiciones. Otra artista con quien se peleó fue con Marisol, con quien se han mandado varias indirectas por medio de varios programas de televisión y las redes sociales atacándose una a la otra sin dar tregua. 

Además, más artistas como Handa, César BK, Estrella Torres, Flavia Laos, Mayra Goñi, Micheille Soifer, Chechito y muchos más, han expresado su molestia con la novia del 'El Prefe'. Esto generó que varios artistas estén de lado de Marisol y Carlos Rincón, y otros con Shaw. 

De esta manea, Leslie Shaw se ha ganado una mala popularidad entre varios artistas de la cumbia por su forma de expresarse sobre ellos. Por ello, varios medios siempre están atento a sus declaraciones, pero en esta ocasión, la 'gringa' no estuvo muy contenta con la presencia de la prensa que la seguía. 

