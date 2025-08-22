Flavia Laos confiesa problemas hormonales tras ser comparada con Susy Díaz: "Es un poco delicado"

Flavia Laos volvió a ser el centro de atención tras asistir al cumpleaños de la streamer Zully, donde fue abordada por las cámaras de "América Hoy". En redes sociales, varios usuarios comentaron que su rostro lucía más hinchado en su fiesta, lo que generó rumores sobre posibles "retoquitos" estéticos. Incluso, algunos llegaron a compararla con Susy Díaz. La actriz decidió contestar a todas estas especulaciones.

Flavia revela problemas hormonales tras comparación con Susy Díaz

Flavia Laos vuelve a estar en boca de todos. La actriz e influencer fue captada celebrando su cumpleaños y algunos usuarios en redes notaron su rostro más hinchado, lo que desató rumores sobre supuestos "retoquitos" estéticos. Incluso hubo quienes la compararon con Susy Díaz, pero ella se lo tomó con calma y hasta con humor.

"Para que algo me tenga que molestar, tiene que ser algo muy... no sé, de mi familia o algo así. Pero que se metan con mi físico o algo, no. Porque yo me veo al espejo, me veo hermosa, me encanto. Yo me veo linda... Ay, la amo a Susy. Mañana voy a grabar con Susy", declaró Flavia para "América Hoy".

¿Retoques o problemas de salud? Las críticas apuntaban a que Flavia se había inyectado alguna sustancia en el rostro, pero la rubia aclaró que nada de eso es cierto. Según explicó, su apariencia se debía a un pequeño aumento de peso y a un tema de salud que aún está en tratamiento.

"Me había pasado hamburguesas y estaba más gordita. Por eso estaban mis cachetes más gorditos, mi papada. Pero sí me molesta que hablen de que me inyecto cosas y eso porque no es real. Una se puede engordar porque soy un ser humano. Tengo también problemas hormonales que todavía no se los he contado más adelante", confesó.

Luego de haber recibido críticas por sus arreglitos, la modelo reflexionó que no es correcto opinar sobre el físico de las personas. Además, reveló que está bajo tratamiento por un tema hormonal y que su recuperación tomará un tiempo.

"Cuando me sienta preparada los voy a hablar. Pero no me gusta que se metan tanto con el físico. A mí no me duele, pero una persona que esté pasando por lo que yo estoy pasando ahorita es un poco delicado. Cuando me cure lo voy a decir", señaló. "(¿Estás en tratamiento?) Sí, es un poco... Me va probablemente a tomar un par de meses", comentó sobre su proceso.

Flavia Laos asegura que no oculta ningún arreglito

Lejos de esconder sus retoques estéticos, la influencer aseguró que siempre ha sido transparente con sus seguidores.

"Yo siempre los cuento. Es más, yo soy la primera persona que lo dice. Cuando yo me haga algo, se los voy a contar porque yo soy una persona real. No tengo que esconder nada", aseguró.

Con esto, Flavia dejó claro que no se avergüenza de hablar sobre cirugías o tratamientos de belleza, pero no acepta que la señalen por algo que no ha hecho. La cantante también envió un mensaje de amor propio al asegurar que está feliz con su imagen y que no permitirá que los comentarios malintencionados la afecten.

En conclusión, Flavia Laos prometió hablar abiertamente de su problema hormonal cuando esté lista, luego de recibir críticas por sus arreglitos y ser comparada con Susy Díaz. Por ahora, Flavia sigue enfocada en sus proyectos musicales y televisivos, sin darle importancia a las críticas.