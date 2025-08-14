¿Igualitas? Flavia Laos estrena canción y usuarios la comparan con Susy Díaz: "Pura copia, sé tú misma"

RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Flavia Laos compartió un video de su nueva canción y su look desató una ola de comentarios en redes que la comparaban con Susy Díaz.

14/08/2025

Flavia Laos está lista para estrenar su nueva canción "Enviciados", pero antes de su lanzamiento oficial ya viene generando polémica en redes sociales. La cantante compartió un adelanto de su videoclip en Instagram y varios usuarios no tardaron en encontrarle un parecido con la excongresista y figura de la farándula, Susy Díaz.

Flavia Laos es comparada con Susy Díaz

Flavia Laos estrena este 14 de agosto su nuevo tema "Enviciados" y ya viene causando revuelo. La cantante y actriz compartió en Instagram un adelanto de su videoclip y los usuarios no tardaron en encontrarle un parecido a nada más y nada menos que Susy Díaz.

El video que encendió las redes. En el clip, Flavia aparece con una bata peluchada y un ambiente súper rosado, lo que hizo que varios recordaran una famosa campaña de la excongresista. 

En la descripción, la rubia escribió: "Eres el único que me controla. No más noches de joda, ya no. Ser wifey está de moda. Una luna de miel, pero sin boda. 14 de agosto, 11 de la noche".

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Flavia Laos (@flavialaosu)

Al parecer, la letra sería media romántica y de estilo urbano. Y lo que causó sensación del video fue el outfit y look que usa la cantante, pues provocó una ola de comentarios.

"Chuchi Díaz", "Pura copia, sé tú misma, sal de lo común, ya lo repetido cansa", "¿Quién es?, ¿Susy Díaz?", "Hola Susy", "Pensé que Susy Díaz tenía una sola hija... me quedé mudo... saludos Susy hija", fueron algunos de los mensajes que recibió.

Más allá del look, Flavia Laos y Susy Díaz se parecen en que ambas son rubias, usan tonos rojos y les quedan bien, se han hecho uno que otro retoque estético, tienen labios carnosos y son figuras top en el Perú. Además, ambas cantan.

@ameg_pe

14.08.25 | Flavia Laos estrena canción este 14 de agosto y la comparan con Susy Díaz. Fuente: América Hoy

♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Incluso el programa "América Hoy" bromeó con respecto al talento en el canto que "nuestra tía Susy no tanto, pero hace el esfuerzo".

En televisión también opinan

En "América Hoy" el tema dio de qué hablar. Janet Barboza y Valeria Piazza comentaron en quién creen que Flavia Laos se inspiró.

"La verdad de las cosas es que el videoclip sí tiene muchas similitudes, tiene muchos parecidos y todo lo demás. Y creo que además, ¿saben en qué se parecen para mí? Chambeadoras, gente que genera dinero. De Flavia Laos todos los días se habla. Si no colocan una foto de Flavia Laos en redes sociales, no hay comentarios, no hay likes, no genera", mencionó Janet.

Sin embargo, Valeria Piazza tuvo otra versión. A diferencia de Janet, que pensó que Flavia se inspiró en Susy, Valeria cree que la cantante tomó de modelo a Sabrina Carpenter.

"Chicas yo no creo que se haya inspirado en Susy Díaz. Yo creo que se ha inspirado en Sabrina Carpenter", aseguró Valeria Piazza.

Flavia, imparable en la música. Polémicas aparte, Flavia sigue enfocada en su carrera musical. "Enviciados" se estrena el 14 de agosto a las 11 de la noche, y la artista espera que sus seguidores la apoyen como siempre.

Mientras algunos la ven como la "heredera" del estilo de Susy Díaz y otros como una artista con inspiración internacional, lo cierto es que Flavia sabe cómo hacer ruido antes de un lanzamiento.

En conclusión, las redes podrán debatir sobre si es coincidencia o copia de Susy Díaz, pero lo que está claro es que Flavia Laos sigue siendo tendencia y no piensa bajarle el ritmo a su música ni a su presencia mediática. Como dicen por ahí, "que hablen bien o mal, pero que hablen".

