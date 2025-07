Flavia Laos arremete contra conductores que la criticaron por su físico: "Se pelean por un cuerpo"

Flavia Laos estuvo en el ojo de la tormenta estos últimos días, debido a que recibió muchas críticas por su nueva apariencia física durante la celebración de su cumpleaños. Varios programas de televisión indicaron que la influencer se habría sometido a múltiples retoques estéticos, y ahora ella se ha pronunciado en redes sociales.

La exnovia de Patricio Parodi ha estado muy activa en TikTok, promocionando su marca. Una de sus últimas publicaciones fue utilizada para responder a las críticas y, a la vez, hacer promoción de su emprendimiento.

Sin embargo, la publicación más contundente que hizo al respecto es una donde cuestiona los informes televisivos, en los que especialistas en medicina estética aseguraron que ella se ha realizado múltiples tratamientos y cirugías para cambiar su aspecto físico.

Flavia fue tajante al indicar que no se deberían hacer diagnósticos psicológicos en programas de televisión, y mucho menos por personas que no han estudiado la carrera ni la ejercen. En algunos programas se puso sobre la mesa una posible dismorfia corporal en Flavia.