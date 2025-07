Patricio Parodi exige a 'Esto Es Guerra' que le pague sus terapias : "1300 por mes al menos"

Patricio Parodi volvió a generar controversia en 'Esto Es Guerra' al hacer un reclamo público por los gastos en terapias que implica ser uno de los participantes más antiguos del programa. El popular 'Pato' se quejó en vivo, indicando que la producción debería pagarle sus terapias, que bordearían los 1300 soles mensuales, según sus propias palabras.

En una de las reacciones más inesperadas del programa, el ex de Flavia Laos interrumpió uno de los juegos para acusar directamente a la producción de no pagarle sus terapias físicas durante varios años.

Sin embargo, esto provocó que la ira de Patricio se intensificara aún más, llevándolo a despotricar contra la producción y asegurar que es el único que se atreve a hacer estos reclamos. Además, indicó que su salud física está por encima de todo el dinero que pueda llegar a ganar.