Patricio Parodi reveló detalles del misterioso galán de Rosángela Espinoza: "Lo vi interesado"

Rosángela Espinoza celebró su cumpleaños número 36 rodeada de amigos y disfrutando de un ambiente festivo. No obstante, más allá de las felicitaciones y la decoración de su fiesta, lo que realmente llamó la atención fueron unas imágenes que la mostraban acompañada de un misterioso hombre. Esta aparición se dio en medio de los rumores que la vinculaban sentimentalmente con Patricio Parodi, quien no tardó en pronunciarse

Durante una entrevista con 'América Espectáculos', Patricio Parodi decidió comentar sobre el nuevo personaje que estaría rondando el corazón de Rosángela Espinoza. La popular 'chica selfie' publicó en sus redes un video en el que agradecía por un desayuno especial, acompañado de un emoji con la bandera de Chile, lo que hizo crecer las especulaciones sobre el origen del supuesto galán.

"¿Quién es? No, yo no puedo... ¿Pertenece a la farándula? No, para nada. Estaban todos sus amigos. La verdad es que no sé si su galán es alguien que la está cortejando, pero sé que había un chico ahí, lo vifteresado", comentó el integrante de Esto es Guerra .

Estas declaraciones de Parodi sumadas a las recientes imágenes de Rosángela junto a un hombre desconocido descartan cualquier tipo de relación amorosa entre ambos. El mismo Patricio ya lo había señalado anteriormente en 'Todo se Filtra', donde explicó que solo la llevó a su casa tras una reunión.

Durante la misma conversación, Patricio Parodi también fue consultado por su expareja Flavia Laos, luego de las fuertes declaraciones de Alexandra Méndez, 'La Chama', quien aseguró que la actriz consumía sustancias ilícitas durante una etapa complicada de su vida, conocida por ella misma como su época "Britney Spears".

Sin embargo, Patricio fue enfático al evitar cualquier comentario: "Yo no me meto en nada que no sea mío, prefiero no hablar nada. No voy a hablar nada que no me incumbe", señaló, dejando claro que prefiere mantenerse al margen de controversias ajenas.