Streamer Diealis afirma que 'Esto es Guerra' no le paga por competir en el reality: "No acepté nada"

La plataforma de Kick se ha convertido en una de las más usadas por los streamers en Perú y entre los más conocidos está Diealis, que hace poco ingresó a 'Esto es Guerra'. Ahora, ha revelado que el programa reality no le estaría pagando por competir en los próximos días.

Diealis es un streamer que ha ganado un gran público en la plataforma de Kick y fue invitado el pasado lunes 7 de julio a formar parte de 'Esto es Guerra'. El joven expresó que sentía emocionado por estar en el programa reality y que pondría todo de sí para competir.

Se conoce que las figuras presentes en este reality suelen recibir un gran sueldo, pero el joven sorprendió al revelar que no le estarían pagando. Durante su última transmisión en Kick informó a su amigo en medio de una conversación, que no aceptó ningún pago de parte de los productores más que su movilidad. Esto a cambio de que pueda seguir realizando sus transmisiones en Kick con normalidad.

"¿Y cuánto te están dando?", le pregunta su amigo a Diealis y él responde: "No hermano, hablando en serio, no acepté nada, te lo juro. Yo solo dije que quería hacer mi contenido y estoy haciendo, voy casi 8 horas, eso fueron mis condiciones. No pedí más que solo mis viáticos, movilidad de ida y vuelta. No quise más porque yo lo tomé como una oportunidad de hacer mi contenido, vivir la experiencia".

Como se recuerda, cuando Diealis ingresó a 'EEG' fue atacado casi de inmediato por Fabio Agostini, su competencia durante su estadía en el programa reality. Ahora, ha revelado que tendría una buena relación con el español y con el resto de los competidores.

"Me están tratando de la conch**mare. Todos los equipos me tratan bien, tanto el equipo contrario me trata chévere. La verdad que Fabio mano, si le hago esas bromas ahorita es porque se ha portado muy bacán conmigo hasta me da ánimos, solo que la competencia me gana", señaló el streamer en vivo.