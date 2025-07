Shirley Arica fue acusada de incumplir con presentación tras recibir adelanto: "Está estafando"

Shirley Arica vuelve al centro de la polémica, aunque esta vez no por un escándalo sentimental o enfrentamiento mediático. La modelo ha sido señalada por un presunto incumplimiento contractual por parte del promotor de eventos Jean Pierre Espinoza, quien denunció que Arica no asistió a una presentación en Arequipa y se quedó con el adelanto que le fue transferido.

En declaraciones para el programa 'Amor y Fuego', Jean Pierre Espinoza, el acuerdo se dio en abril, cuando se pactó que la 'Chica Realidad' animaría un evento en una discoteca de la Ciudad Blanca durante el mes de mayo. El promotor le transfirió 3.500 soles como adelanto, pero días antes del show, Arica canceló su participación.

De acuerdo con el promotor, Shirley Arica le informó a pocos días del evento que no podría viajar debido a una emergencia familiar. En un mensaje de WhatsApp, la modelo explicó:

"Te comentó, he tenido un inconveniente, van a tener que operar a mi mamá de emergencia mañana. Acabo de llegar a casa y enterarme, no voy a poder viajar este viernes, hay que reprogramar la fecha para el próximo viernes porfa porque imposible dejarla sola", se lee en el mensaje que Shirley envió.

Espinoza accedió a los cambios y reprogramó el viaje y los vuelos, confiando en que la presentación se realizaría en junio. Sin embargo, al intentar comunicarse con ella para coordinar, se dio con la sorpresa de que lo había bloqueado.

"Le he rogado, he hablado, me hace cambiar vuelos que tenía vuelos en la mañana para que salga un vuelo en la tarde a las 6 y como para que llegue solo al evento. Le hago todos esos cambios y en el momento ella me deja de contestar", dijo Jean Pierre.