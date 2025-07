Onelia Molina habría estado con ex de Shirley Arica tras terminar con Mario Irivarren, revela Flor Ortola

En los últimos meses, Onelia Molina y Mario Irivarren han estado en medio de la polémica tras terminar su relación por querer comunicarse con su ex Vania Bludau. Ahora, Flor Ortola ha salido a afirmar que la odontóloga habría viajado a Chile y se habría tenido algo con el ex de Shirley Arica.

En el programa de 'Amor y Fuego', Flor Ortola llegó como invitada especial debido a las recientes acciones de Mario Irivarren y Onelia Molina en 'EEG', donde se les ve muy juntos nuevamente. Mientras comentaba sobre aquella situación, también recordó la información que recibió hace poco.

Según menciona la amiga de Alejandra Baigorria, le ha llegado información de que la joven odontóloga habría viajado a Chile al poco tiempo de terminar con Mario Irivarren y se habría encontrado con Uriel Romero 'Futuro', expareja de Shirley Arica.

"Yo me enteré que tuvo un viaje a Chile, muy pocos días que pasó después de la boda. De muy buena fuente sé y de varios lados, que consiguió el contacto del ex de Shirley Arica, un puertorriqueño que vive en Chile. Se conocieron ahí, no sé si lo buscó a él, pero le llegó el contacto. Me dijeron de parte de él, que estuvieron juntos" , expresó.

Además, Flor agregó que también le llegó otra información donde le afirmaban que Mario Irivarren habría terminado con Onelia Molina, poco antes de la boda de Alejandra Baigorria. Aunque no sabe por qué no han salido a revelar eso.

"El tema es que se dejaron antes, pero nadie lo dice, ellos estaban separados. ¿Para qué fue? Yo creo que le sirve, tal vez hasta el último momento habrá intentado capaz por amor por querer recuperarlo, no sé no la voy a juzgar. Ella me parece muy astuta, nada de lo que hace es una puntada sin hilo. Él le terminó a ella, pero no sé por qué no lo dicen. Él se equivoco después de no decir nada, a ella le servía mucho quedarse en el papel de dejada", señaló.