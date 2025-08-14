Colegio desmiente a Angie Jibaja y Jean Paul exige que autoridades actúen para la paz de sus hijos

El enfrentamiento entre Angie Jibaja y Jean Paul Santa María volvió a dar que hablar, esta vez con un nuevo capítulo que incluye un comunicado oficial del colegio de sus hijos. Mientras la institución respalda la versión del cantante y su esposa, Romina Gachoy, él pide a las autoridades que actúen para garantizar la paz y seguridad de los menores.

Jean Paul Santa María exige a autoridades actuar para la paz de hijos

Se enciende la polémica entre Angie Jibaja y Jean Paul Santa María. El cantante denunció a la madre de sus hijos por incumplir una medida de protección, luego de que ella lo acusara de poner en riesgo a los menores.

Todo comenzó cuando Angie Jibaja, en un live de TikTok, lanzó duras palabras contra su expareja y su actual esposa, Romina Gachoy.

"Si a uno de mis niños le pasa algo, le echo directamente la culpa a Jean Paul Santa María y a su esposa", dijo la exmodelo, asegurando que sus hijos iban caminando al colegio y que, según ella, sufrían maltratos.

Las declaraciones encendieron las alarmas y Jean Paul no dudó en acudir a las autoridades. Según el documento de denuncia, existe una medida de protección que le prohíbe a Angie "hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro" la vida de sus hijos y del propio cantante.

@ameg_pe 14.08.25 | Jean Paul Santa María y Romina Gachoy se pronuncian tras declaraciones de Angie Jibaja. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Jean Paul expresó que no puede responder públicamente a todos los ataques por respeto a la orden judicial, pero sí recalcó su preocupación.

"Sí, estoy al tanto de lo que ha dicho. No es la primera vez que ella, sin pensar, sale y hace comentarios... Lo que yo más deseo es que ya no se toquen temas ligados a mis hijos. Entonces no me voy a poner yo a hacer eso. Creo que ahora el camino es el que estoy tomando, que es ir todo por la parte legal. Espero realmente que esta vez las entidades pertinentes se pronuncien y hagan lo que hay que hacer para que mis hijos tengan la paz que merecen", comentó en "América Hoy".

Además, advirtió que hablar así de los menores podría ponerlos en riesgo. El documento de la denuncia realizada por Jean Santa María explica esto.

"Al referirse de esa manera, estaría poniendo en peligro a sus hijos, ya que estarían poniendo en alerta a posibles extorsionadores", se lee en el documento de denuncia.

Romina y el colegio niegan las acusaciones

Romina Gachoy también salió a desmentir a Angie. En un mensaje de WhatsApp enviado a "América Hoy" aclaró la situación.

"Nosotros pagamos todos los meses 1,200 soles de movilidad escolar. Nunca jamás han ido o regresado caminando, eso es un total invento. De hecho, no tiene ni tendrá jamás pruebas de lo que dice, porque no es verdad", mencionó. La pareja también respondió a las acusaciones de maltrato: "Ha mencionado un montón de incoherencias sin pruebas", escribió Romina.

Como prueba, Jean Paul presentó un comunicado oficial del colegio donde estudian los menores. El documento, firmado y sellado por la institución, confirma que "los menores siempre han contado con movilidad particular" a cargo de una persona identificada y registrada, desmintiendo así lo dicho por Jibaja.

Colegio desmiente a Angie Jibaja y asegura que los hijos de Jean Paul van con movilidad. (América Hoy)

El conflicto entre Angie Jibaja, Jean Paul Santa María y Romina Gachoy sigue escalando, pero ahora con un documento oficial que respalda la versión del cantante y su esposa. Mientras las autoridades evalúan la denuncia, Jean Paul insiste en que su único objetivo es garantizar la tranquilidad de sus hijos y que se respete la medida de protección vigente.