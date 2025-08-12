Angie Jibaja contra Jean Paul Santa María y Romina Gachoy por sus hijos: "Si les pasa algo, son culpables"

Angie Jibaja volvió a encender la polémica con un mensaje que dejó a todos con la boca abierta. En un live de TikTok, la exmodelo responsabilizó públicamente a su expareja Jean Paul Santa María y a su esposa, Romina Gachoy, si algo le llegara a pasar a sus hijos.

Angie Jibaja hace denuncia contra Jean Paul Santa María y Romina

Angie Jibaja, visiblemente afectada, utilizó sus redes para acusar directamente a Jean Paul Santa María y Romina Gachoy de no proteger a sus pequeños como deberían. Mediante un live de TikTok, la exmodelo decidió hacer una denuncia pública.

"Yo hago una denuncia pública. Si a alguno de mis niños les pasa algo, le echo directamente la culpa a Jean Paul Santa María y a su esposa", expresó con firmeza.

La exmodelo explicó que su preocupación nace porque, según ella, los menores caminan solos del colegio a su casa, algo que considera peligroso por la inseguridad actual.

"Es increíble que los dejen ir caminando del colegio a la casa con toda la inseguridad que existe", agregó.

En medio de su transmisión, Angie describió a sus hijos como "niños sanos, inocentes, sensibles, nobles y humildes", y destacó que siempre han sido buenos estudiantes. Sin embargo, denunció que en el colegio se les estarían aplicando medidas que califica como humillantes.

"Lo malo es que les pongan a escribir: 'Yo me porto mal y debo hacer esto y esto', 'Yo me porto mal y debo ser un niño mejor', así 100 mil veces. Eso es una tortura. Como dijo Romina en un programa: penitencia, no es castigo, riéndose y burlándose", señaló.

Angie también comentó que sigue un tratamiento médico con estabilizadores del ánimo y sedantes, lo que le provoca somnolencia y otros efectos, pero recalcó que eso no le impide velar por la seguridad de sus hijos.

"Sé que siempre van a pensar que estoy en otra. Tengo mis certificados médicos, que averigüen qué es quetiapina de 200, para que vean lo que estoy tomando", dijo.

Romina Gachoy y lo que había expresado previamente

Previamente, Romina Gachoy aseguró que el comportamiento de Angie Jibaja obedece a un estado emocional inestable. Según ella, la exmodelo incluso habría enviado audios a su hijo mayor en un tono alterado, lo que consideró preocupante.

Gachoy también insinuó que Angie estaría influenciada por terceros y que sus declaraciones podrían tener un trasfondo económico. Estas palabras solo avivaron más la tensión entre ambas, generando comentarios divididos en redes sociales.

Con este nuevo enfrentamiento, la relación entre Angie Jibaja, Jean Paul Santa María y Romina Gachoy vuelve a quedar en el ojo público. Mientras Angie asegura que sus hijos no están seguros, la pareja niega las acusaciones y defiende su papel como cuidadores. Lo cierto es que este capítulo promete seguir dando de qué hablar en el mundo de la farándula.