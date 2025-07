Romina Gachoy y Jean Paul Santa María lamentan la situación de Angie Jibaja: "Todo el trabajo se fue"

La situación entre Romina Gachoy, Jean Paul Santamaría y Angie Jibaja vuelve a generar polémica, esta vez por el proceso legal relacionado con la tenencia de los hijos que el cantante tuvo con la exmodelo. La pareja, que cría actualmente a los menores, ha expresado su frustración ante la actitud cambiante de Jibaja, quien habría incumplido acuerdos previos generado inestabilidad emocional en el entorno familiar.

Romina Gachoy revela detalles de conflicto con Angie Jibaja

Durante una entrevista con el programa "Amor y Fuego", Romina Gachoy reveló que, antes del nuevo conflicto, se había logrado una conciliación con Angie Jibaja. Según la modelo uruguaya, se accedió a todas las condiciones planteadas por la madre biológica, incluyendo el pago de dinero adeudado y un compromiso formal de asumir la crianza de los menores.

"Ya se intentó de la mejor manera terminar todo de forma directa, pero como las cosas no salieron como se pensaba, ahora todo va por la vía judicial. Se aceptó todo lo que solicitó, incluso una firma para hacernos cargo de por vida de los niños, aunque no correspondía", declaró Gachoy.

La situación se complicó, explicó, luego de que Angie enviara mensajes inapropiados al hijo mayor. Según Romina, fue el propio adolescente quien pidió que no se establezca un régimen de visitas.

"El que tomó la decisión fue él y nos pidió que no conciliemos para que no haya un régimen de visitas. Todo el trabajo que hice para que pudiese verlos se fue", sostuvo con evidente frustración.

Jean Paul opta por resolver el conflicto por la vía legal

Jean Paul Santamaría también se pronunció al respecto, señalando que siempre intentó manejar el tema de manera amigable por el bien de los menores. No obstante, aseguró que al no contar con una respuesta coherente y constante de parte de Jibaja, no quedó otra opción que proceder legalmente.

"Creo que debemos basarnos en los actos. Se ha intentado proceder de manera salomónica, amigable, pero si ambas partes no están en la misma sintonía, no llegamos al mismo puerto", sostuvo el cantante, quien busca obtener la tenencia completa.

Además, Jean Paul sostuvo que desde hace tiempo ha tratado de mantener un diálogo con Angie, pero la falta de constancia en su comportamiento ha dificultado todo.

"Cuando intentas y de la otra parte no hay una respuesta que prevalezca en el tiempo, es complicado", sentenció, mostrando su deseo de cerrar este capítulo por el bienestar de los menores.

La disputa por la tenencia de los hijos de Angie Jibaja y Jean Paul Santamaría ha escalado a niveles legales, pese a los esfuerzos previos de conciliación. Romina Gachoy, quien se ha mostrado siempre involucrada en la crianza de los menores, insiste en que ahora corresponde a la justicia definir el futuro de los niños.