Onelia Molina sobre anillo de oro que le habría regalado Diego Chávarri: "No lo tengo"

Diego Chávarri sorprendió en una reciente entrevista al revelar que desea recuperar el anillo de oro que entregó a Onelia Molina en 2022, cuando ambos mantenían una relación sentimental y él decidió dar un paso más pidiéndole matrimonio. Las declaraciones del exfutbolista no pasaron desapercibidas y la odontóloga decidió pronunciarse.

Onelia aclara el tema del anillo

Las cámaras de 'Más Espectáculos' abordaron a Onelia para conocer su versión sobre el pedido de Diego Chávarri. La modelo y odontóloga evitó alimentar la polémica, dejando claro que prefiere no opinar sobre terceros.

"No tengo que decir absolutamente nada de una tercera persona. Yo creo que en su momento ya hablé de él. Le tengo mucho respeto a su familia y, por respeto a eso, no voy a comentar nada. Le deseo lo mejor", manifestó con firmeza.

No obstante, Molina sí fue contundente al afirmar que no conserva el anillo de compromiso. Explicó que lo entregó hace tiempo a Francesco, un miembro de producción del programa 'Esto es Guerra', y nunca lo recuperó.

"Ese anillo yo no lo tengo. Se lo pueden preguntar a Francesco, que hace años se lo di y nunca me lo devolvió. Si no, se lo devolvería para que de repente ahí lo pueda vender o algo, pero la verdad que no lo tengo. No lo he escuchado, pero si así, muchas gracias", comentó.

Habla de su reconciliación con Mario

Además de responder a su expareja, Onelia abordó su relación actual con Mario Irivarren. Tras tres meses de separación, la pareja oficializó su reconciliación con un beso en vivo en 'Esto es Guerra'. En entrevista con América Hoy, la modelo aseguró sentirse en paz y contenta con esta nueva etapa.

"Estoy tranquila, creo que ya hablamos y dijimos lo que tuvimos que aclarar y decir. Creo que ya está", declaró. Y cuando le preguntaron si todavía amaba a Mario, respondió sin dudar: "Sí, yo amo a Mario", dijo entre risas nerviosas, pero con seguridad.

Sus declaraciones llegaron poco después de que Hart, en su pódcast Good Time, confesara que sí se casaría con ella. Al respecto, Onelia tomó el comentario con naturalidad y hasta dejó entrever que no descarta la idea.

"Me imagino que respondió por lo que se le preguntó y él respondió y ya, me parece perfecto y está bien", señaló. Y al consultarle si a ella le gustaría contraer matrimonio, afirmó: "Yo creo que es el sueño de todos, ¿no? Casarse y ser felices, tener una familia. Definitivamente, yo creo que sí".

Onelia Molina dejó claro que el anillo de compromiso que Diego Chávarri reclama ya no está en su poder y que no tiene intención de generar conflicto por el tema. Al mismo tiempo, confirmó que su relación con Mario Irivarren atraviesa un buen momento, con la posibilidad de un futuro matrimonio sobre la mesa.