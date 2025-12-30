Rosángela Espinoza y Zumba coinciden en Brasil: "¿Cómo es posible que me lo encuentre acá?"

¡Qué coincidencia! Rosángela Espinoza y Zumba sorprendieron a todos al reencontrarse nada menos que en Brasil, durante sus vacaciones de fin de año. La 'Chica Selfie' no podía creerlo y compartió el divertido momento en sus redes sociales, donde ambos demostraron que la buena onda entre ellos sigue intacta.

Rosángela Espinoza y Zumba tuvieron inesperado encuentro en Brasil

Rosángela Espinoza y Zumba sorprendieron a todos sus seguidores al reencontrarse de manera inesperada durante sus vacaciones de fin de año en Brasil. La popular 'Chica Selfie' compartió el divertido momento en sus redes sociales, dejando ver que la amistad y el buen humor entre ambos siguen intactos.

Rosángela estaba disfrutando de Copacabana, Río de Janeiro, cuando se topó con su excompañero de reality. Sin poder creerlo, grabó todo y subió el clip a sus historias de Instagram.

"¿Es él? ¡Dios mío!", escribió en su historia. "¿Cómo es posible que me lo encuentre acá? ¡Zumba!", exclamó Rosángela con sorpresa al ver al bailarín sentado en un restaurante junto a sus amigos.

Entre risas, Zumba se levantó de inmediato y la saludó con un abrazo. Ella, sin poder contener la risa, le preguntó qué hacía en Brasil.

"Hola, Rochita... sudado, mira", dijo el exguerrero entre carcajadas. "(¿Qué estás haciendo?) Estamos aquí en Brazil", respondió él con su característico humor.

Ambos aprovecharon el reencuentro para tomarse fotos, bromear y compartir el momento con sus miles de seguidores. Luego de la sorpresa, Rosángela publicó otro video donde se le veía muerta de risa por las ocurrencias del bailarín. Incluso bromeó sobre lo mucho que se reía a su lado.

29.12.25 | Rosángela Espinoza y Zumba tuvieron inesperado encuentro en Brasil. Fuente: Instagram de Rosángela Espinoza pic.twitter.com/yiiLTxcexd — @ghelanma (@ghelanma) December 30, 2025

"Me hace reír mucho Zumba", escribió la modelo en una de sus historias. "No sé qué voy a hacer con Zumba porque el bótox no me funciona, ¡por qué me haces reír mucho!", dijo entre carcajadas mientras él se tapaba la boca y ambos se daban los cinco.

Un TikTok que causó furor

Pero eso no fue todo. Rosángela y Zumba aprovecharon la coincidencia para grabar un TikTok que rápidamente se volvió viral. En el video, aparecen bailando al ritmo de una pegajosa canción en portugués y luciendo muy felices por el encuentro.

La publicación lleva por descripción: "Es la muerte", mientras que en el video se lee: "No puede ser, me encontré con Zumba en Río".

Con su energía de siempre, ambos demostraron que su conexión sigue igual que antes. El divertido momento desató una ola de comentarios.

"A dónde quiera que vaya Zumba me encontrará", "Para mí que se fueron juntos", "Ese Zumba se aparece de la nada", "Es el destino", "Zumba en todos lados", escribieron usuarios en redes sociales.

En conclusión, el divertido reencuentro de Rosángela Espinoza y Zumba en Brasil se robó la atención en redes sociales, demostrando que la amistad y el buen humor entre ambos siguen más vivos que nunca. Sin planearlo, los excompañeros de reality contagiaron su alegría con su energía y espontaneidad.