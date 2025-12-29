RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Espectáculos

¡INESPERADO!

¿Regresó con su galán chileno? Rosángela Espinoza sorprende con romántico mensaje durante su viaje

La 'Chica Selfie' publicó un video desde Chile acompañado de una dedicatoria que no pasó desapercibida y reavivó los rumores sobre un posible regreso con su misterioso galán chileno.

Rosángela Espinoza publica video desde Chile y desata especulaciones sobre regreso con su expareja
Rosángela Espinoza publica video desde Chile y desata especulaciones sobre regreso con su expareja (Composición: La Karibeña)
29/12/2025

Rosángela Espinoza volvió al centro de la atención mediática tras compartir un video desde Chile que generó comentarios y especulaciones. La 'chica selfie', quien meses atrás confirmó y luego dio por terminada su relación con el chileno Edgar San Martín, reavivó las dudas sobre su situación sentimental con una reciente publicación desde Concepción.

¿Rosángela Espinoza retomó su relación en Chile?

Luego de culminar su participación en la temporada 2025 de Esto es guerra, Rosángela Espinoza decidió viajar a Chile. Desde ese país, la influencer compartió imágenes y videos en distintas locaciones, donde se le ve disfrutando del paisaje y de momentos especiales en compañía de un misterioso acompañante, quien incluso se encargó de registrar varios pasajes del viaje.

La publicación no tardó en captar la atención de sus seguidores, sobre todo por el mensaje que la propia Rosángela incluyó en el video: "Ahora en Chile te conocí este año y me regalaste momentos muy bonitos". El video tenía el texto: "Nada es para llevar todo es para vivir", la frase fue suficiente para que muchos usuarios relacionaran este viaje con su anterior vínculo sentimental y empezaran a hablar de una posible reconciliación.

Las dudas crecieron aún más cuando una seguidora decidió consultarle directamente sobre su estado sentimental. "¿Dime, estás soltera todavía, sí o no?", preguntó la usuaria en los comentarios. La respuesta de la modelo no pasó desapercibida y, lejos de aclarar la situación, alimentó la intriga: 

"Ni idea. Ya no hablo más de mi vida privada". Con esa breve declaración, Rosángela dejó en claro que prefiere mantener reserva sobre este aspecto de su vida, aunque sin desmentir ni confirmar los rumores.

Reacciones y comentarios de sus seguidores

El video publicado desde Chile generó una fuerte interacción en redes sociales. En pocas horas, la publicación acumuló miles de likes y una extensa lista de comentarios, donde sus seguidores analizaron cada detalle del mensaje y de las imágenes compartidas. Algunos usuarios se mostraron convencidos de que la 'chica selfie' habría retomado su relación sentimental. 

"Mi Chica Selfie dice que en Chile conociste este año y te regalaste momentos muy bonitos de tu novio. Disfruta, éxito, besos", escribió una seguidora, dejando ver su apoyo a la aparente reconciliación. Otros comentarios, en cambio, apelaron al humor y recordaron declaraciones pasadas de la modelo: "Regresaste con él, así como dices no vuelvo más a EEG y como dijo el Chavo: vuelve el...", señaló otra usuaria.

También hubo quienes defendieron el derecho de Rosángela a mantener su vida privada lejos del escrutinio público y resaltaron que el viaje podría responder únicamente a motivos personales o de descanso, sin necesariamente implicar un romance confirmado.

En conclusión, la reciente aparición de Rosángela Espinoza en Chile volvió a despertar el interés de la farándula. Aunque sus publicaciones sugieren un vínculo cercano con su acompañante, la modelo evitó dar detalles y marcó distancia sobre su vida sentimental, dejando que sus imágenes hablen por sí solas.

