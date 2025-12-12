Rosángela Espinoza se pronuncia tras halagos del presidente José Jerí: "Es un ser humano igual que nosotros"

Rosángela Espinoza se pronunció públicamente tras las declaraciones del presidente José Jerí, quien recientemente confesó que aún considera a la concursante de 'Esto es Guerra' "atractiva". La respuesta de la ex chica reality sorprendió a sus seguidores, ya que abordó el tema con naturalidad y sin mostrarse incómoda, destacando su enfoque positivo sobre la sinceridad del mandatario.

Rosángela sobre los halagos de José Jerí

En diálogo con el programa América Espectáculos, Espinoza comentó cómo recibió las palabras de Jerí. La modelo explicó que lo tomó con tranquilidad y consideró que la entrevista formaba parte de un espacio donde el presidente compartió aspectos de su vida y sus gustos personales.

"Bueno, creo que como presidente es un ser humano igual que nosotros. Considero que ha sido una entrevista parte de su vida, de sus gustos y parte de lo que está nuestro país", mencionó en primer lugar.

Rosángela también destacó que los medios se centraron únicamente en este comentario sobre ella, pero que percibió sinceridad en las palabras del mandatario, algo que no siempre observa en otros políticos.

"Obviamente se han enfocado los medios en resaltar ese punto de lo que respondió y no le veo nada de malo. Al contrario, hay muchas personas que le han dado su apoyo porque está siendo sincero, no como otros que son cuadriculados", agregó.

Además, la modelo dejó claro que no sintió incomodidad por los halagos y que los comentarios forman parte de la expresión natural de Jerí como persona, más allá de su cargo público.

Rosángela sobre su vida privada y viajes

Durante la misma entrevista, Espinoza también fue consultada sobre su reciente viaje a Paracas, que generó curiosidad por la compañía que la acompañaba. La modelo optó por mantener la discreción y afirmó que ha aprendido a proteger su privacidad debido a la envidia y los comentarios malintencionados que suelen surgir.

"Ahora soy más celosa y más egoísta con mis cosas privadas, ya no doy detalles porque hay mucha gente con tanta envidia y maldad. No desean lo bueno, que piensen lo que quieran si soy soltera, casada, divorciada. Es que uno aprende", señaló.

Con esto, Rosángela enfatizó que prefiere no exponer aspectos personales de su vida para evitar especulaciones, y que su enfoque actual está en cuidar su espacio y bienestar.

En conclusión, Rosángela Espinoza manejó la situación con madurez y naturalidad, mostrando que puede recibir halagos sin que estos afecten su imagen pública. Su postura refleja un equilibrio entre aceptar la admiración de otros y proteger su privacidad, demostrando que ha aprendido a mantener su vida personal fuera del escrutinio mediático.