Hugo García tiene curiosa reacción al reencontrarse con su ex Alessia Rovegno en famoso evento

El reciente evento navideño de una famosa marca en un conocido centro comercial de Lima reunió a varias figuras del entretenimiento, pero quienes se robaron la atención del público fueron Hugo García y Alessia Rovegno.

La expareja coincidió por primera vez en un mismo espacio desde su mediática ruptura, y aunque ambos asistieron como embajadores de la marca, su comportamiento marcó la pauta de la noche.

Desde el inicio de la actividad, quedó claro que el reencuentro sería frío. Las cámaras captaron a Hugo García manteniendo una distancia evidente frente a Alessia, a pesar de compartir el set de fotos y las dinámicas del evento. Su lenguaje corporal, rigidez, ligera incomodidad y sonrisas tensas, no pasó desapercibido para los asistentes ni para los usuarios en redes sociales.

La situación llamó aún más la atención porque este reencuentro ocurrió pocos días antes de que Alessia Rovegno fuera ampayada besándose con el joven empresario Álvaro Villacorta, imagen que más tarde sería difundida por 'Amor y Fuego'. Aunque en ese momento el ampay todavía no era público, la tensión entre ambos ya parecía anticipar que algo había cambiado definitivamente en sus vidas.

Hugo García y Alessia Rovegno: una distancia que se notó en cada fotografía

La actividad, que también reunió a personalidades como Natalie Vértiz, Alondra García Miró, Ivana Yturbe y Ale Venturo, dejó ver un patrón claro: Alessia y Hugo evitaron colocarse juntos en cualquier foto grupal. Ella eligió ubicarse en uno de los extremos del cuadro, mientras que él posó al lado de Alondra García Miró, marcando una separación física y simbólica.

Alessia Rovegno y Hugo Garcia en importante evento

Las imágenes compartidas por varias cuentas en TikTok y también en Instarándula en Instagram muestran a ambos sonriendo ante el público, pero sin cruzar miradas, sin gestos de familiaridad y sin intercambiar palabra alguna. El contraste entre la naturalidad del resto de invitados y la tensión entre los exnovios generó múltiples reacciones.

La sonrisa nerviosa de Hugo Gacía que no pasó desapercibida

Uno de los detalles más comentados fue la sonrisa nerviosa de Hugo García. Usuarios de redes sociales señalaron que, pese a mantener la compostura, su incomodidad era evidente. Algunos interpretaron su actitud como un intento de respeto hacia su actual pareja, la modelo venezolana Isabella Ladera, mientras que otros lo vieron como una reacción emocional al reencuentro inesperado con Alessia.

En resumen, el exchico reality, Hugo García, estuvo alejado y distante de su expareja Alessia Rovegno, con quien tuvo una mediática relación, en un famoso evento de una conocida marca que se llevó a cabo en Lima.