Magaly Medina: su contundente opinión sobre el ingreso de Paolo Guerrero al streaming

Magaly Medina se pronunció sobre el reciente ingreso del futbolista Paolo Guerrero al mundo del streaming, tras confirmarse su participación en el nuevo canal de YouTube de María Pía Copello.

La famosa conductora no dudó en cuestionar si el futbolista podrá desenvolverse con naturalidad frente a las cámaras en este formato digital, siguiendo los pasos de su amigo y excompañero en la selección peruana, Jefferson Farfán.

Según la urraca, el 'Depredador' no tendría las habilidades comunicativas necesarias para destacar en un espacio de conversación. "Si me preguntas si Paolo Guerrero la va a hacer en streaming, con la experiencia que tenemos y con verlo, sin pensarlo te diría que no", comentó Medina durante su sintonizado programa de TV.

Magaly Medina comparó a Paolo Guerrero con Farfán sobre conducir un programa de streaming

La periodista explicó que, a diferencia de Jefferson Farfán, Guerrero no posee la espontaneidad ni el desenvolvimiento que se requieren para conducir o participar activamente en un podcast, como sí ocurre en Enfocados.

"Paolo Guerrero no tiene la calle, no tiene la palomillada de Farfán. A las justas puede hacer una oración entera y se demora. Paolo Guerrero no tiene su don de la comunicación", afirmó.

Medina también puso sobre la mesa quién podría acompañarlo en el set para sostener el ritmo del programa. "¿Con quién lo sentarán? Tienen que ponerlo con alguien que le haga preguntas y que le saque con cucharitas las palabras", añadió.

Paolo Guerrero ingresará al streaming

Magaly Medina reconoció que habrá competencia con Paolo Guerrero en el streaming

Pese a sus críticas, la conductora reconoció que la presencia del delantero peruano representa un fuerte impulso para el proyecto digital que está buscando María Pía Copello.

"Es un golpe publicitario tener al compadre, que hace unas semanas también lanzó su canal de YouTube. Entonces, va a haber competencia ahí", señaló la 'Urraca' en su programa de TV.

Como se recuerda, el último miércoles María Pía Copello sorprendió a sus seguidores al anunciar la creación de '+QTV', su nuevo canal de streaming en el que estarán figuras como Paolo Guerrero, Daniela Darcourt, 'Flaco' Granda, Dafonseka y Karina Rivera.

"Ha sido difícil tomar la decisión, la invitación surgió de la nada, me tomé unos días para pensarlo y mi mujer ha sido importante en esa decisión", dijo el futbolista.

En resumen, la 'Urraca' Magaly Medina enfatizó en que el atacante Paolo Guerrero no cuenta con las habilidades comunicativas para la conducción de un programa, en este caso, vía streaming. Eso sí, reconoció que siempre el 'Depredador' genera que haya publicidad en el lugar en el que aparezca.