RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡No se guardará nada!

Melissa Paredes envió carta notarial a Magaly Medina por supuesta denuncia contra el 'Gato' Cuba

Melissa Paredes no dudó en pedirle a la 'Urraca' Magaly Medina que se rectifique luego de los últimos comentarios que dijo en su programa de televisión.

Melissa Paredes no tomó nada bien las expresiones de Magaly Medina
Melissa Paredes no tomó nada bien las expresiones de Magaly Medina (Redes sociales)
Redacción Karibeña Por Redacción Karibeña |
10/12/2025

Melissa Paredes reaccionó con firmeza luego de que Magaly Medina volviera a mencionar la polémica que la actriz protagonizó años atrás con su exesposo y futbolista, Rodrigo Cuba, cuando ambos atravesaban un complejo proceso legal y fueron separados temporalmente de su hija.

La famosa influencer y también exconductora de TV decidió enviar una carta notarial a la mediática periodista tras las declaraciones que emitió el pasado 9 de diciembre en su espacio 'Magaly TV La Firme'.

Según el documento, Paredes citó textualmente los comentarios de la 'Urraca', quien recordó el enfrentamiento legal entre la pareja. En el programa, la conductora cuestionó duramente a la actriz: "¿Ya te olvidaste? Fuiste tú quien demandó al papá de tu menor hija... ¿Te olvidaste de la cosa horrible por la que denunciaste al padre de tu hija y después tuviste que retractarte?".

La actriz calificó estas afirmaciones como "completamente falsas", asegurando que jamás denunció a Rodrigo Cuba por un presunto delito grave contra su hija. En la carta notarial, Paredes explicó lo ocurrido.

"La denuncia a la que usted hace referencia no fue presentada por mi persona. Por el contrario, se originó por una acusación en mi contra por presunta comisión del delito contra el patrimonio-chantaje en agravio de Rodrigo Cuba, la cual fue archivada oportunamente", señaló la Melissa Paredes.

Melissa Paredes le aseguró a Magaly Medina que nunca buscó regresar con Rodrigo Cuba

Melissa Paredes también respondió a otra frase mencionada por Magaly Medina, quien sugirió que la actriz habría actuado por despecho porque Rodrigo Cuba no quiso retomar la relación. La modelo negó tajantemente dicha teoría.

Melissa Paredes y Anthony Aranda posando muy felices
Melissa Paredes y Anthony Aranda posando muy felices

"No existe dicha denuncia ni la supuesta venganza por no querer volver conmigo. Sus afirmaciones falsas, imprecisas y malintencionadas perjudican mi honor y buena reputación como figura pública".

Melissa Paredes exige rectificación en 48 horas y anuncia posibles acciones legales

Por ello, según el medio 'Trome' en el tramo final de la carta Melissa Paredes solicitó a Magaly Medina rectificarse en un plazo máximo de 48 horas. De no hacerlo, la actriz advirtió que procederá con una denuncia penal por difamación agravada, además de iniciar una demanda por daños y perjuicios.

De esta manera, la actual pareja del 'Activador' ha demostrado estar atenta a las declaraciones de la 'Urraca' Magaly Medina y no dudará en usar todos los recursos que tenga a su alcance para que la famosa conductora deje de estar mencionándola en su sintonizado programa de TV. 

Temas relacionados Magaly Medina Melissa Paredes Rodrigo Cuba

Siga leyendo

Lo Más leído

Francisca Aronsson deja en shock a fans al aparecer 'embarazada' en redes: "Ha sido un verdadero reto"

Diciembre 2025: Estas son las fechas de los últimos feriados del año en el Perú

Pamela López revela que se hizo examen de ETS por Christian Cueva: "El título de esposa me da vergüenza"

Brian Rullan y Magaly protagonizan tenso cruce por pregunta sobre Laura Spoya: "Me tratas de picar"

Yarita Lizeth aclara rumores sobre romance con hijo de Dina Páucar: ¿Qué dijo?

últimas noticias
Karibeña