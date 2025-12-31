¡Éxito total! Son del Duke se consagra como 'La Mejor Agrupación del Año' en los Premios Karibeña 2025

La orquesta Son del Duke sigue arrasando y acaba de cerrar el año con broche de oro. El grupo chiclayano fue elegido como 'La Mejor Agrupación del Año' en los Premios Karibeña 2025. Este galardón refleja todo el cariño y respaldo del público a su música.

La agrupación Son del Duke cierra el 2025 a lo grande tras ser elegida como 'La Mejor Agrupación del Año' en los Premios Karibeña 2025. Este reconocimiento que confirma su gran momento en la cumbia peruana y el cariño de todo su público.

El premio fue anunciado en vivo durante la programación de Radio Karibeña. Los locutores no ocultaron su emoción por el éxito del grupo chiclayano.

"El mejor grupo del año, el más representativo del 2025, el ganador es ¡Son del Duke! ' El verdadero chúpate la plata' Un gran abrazo. Tienen merecido este triunfo, la delantera está espectacular, a donde van lleno total. ¡El orgullo leonardino! Los mejores éxitos. La marca es la marca. La agrupación más importante del 2025. Felicidades", dijeron los conductores en cabina.

La noticia también se compartió en las redes sociales de la emisora. Se celebró el logro con un mensaje lleno de orgullo y agradecimiento a los miles de oyentes que participaron con sus votos.

Minutos después se anunció la canción más sonada del 2025 en los Premios Karibeña. Son del Duke recibió el reconocimiento por su éxito: "Mix Qué Bonito / Ay Amor".

Más de Son del Duke

Este nuevo reconocimiento refleja el éxito de Son del Duke, que ha sabido reinventarse y mantenerse como una de las orquestas más queridas del país. Con un año lleno de conciertos, lanzamientos y giras, el grupo se consolidó como una de las favoritas del público.

La actual delantera está compuesta por Thamara Gómez, Estrella Torres, Nickol Sinchi, Jennifer Cirilo, Alondra Cenegal, Ana Claudia Urbina, Alexis Díaz, Ronald Reque y el animador José Niñope. Con esta poderosa mezcla de voces y talento, la agrupación ha logrado conquistar los escenarios de todo el Perú.

La orquesta viene atravesando una etapa de cambios. Tras la salida de artistas como Ale Seijas, Paola Rubio, Kassandra Chanamé y el animador 'El Santeño', el grupo apostó por una nueva generación de voces que han sabido mantener la esencia alegre y bailable que caracteriza a la cumbia de Son del Duke.

Con este premio, la agrupación no solo celebra su éxito. También promete nuevos lanzamientos y giras para seguir llevando su música a cada rincón del país.

El repertorio de Son del Duke es sinónimo de fiesta y sabor. Temas como "Mix Cevichito", "Mix Qué Bonito / Ay Amor", "Mix Bandido", "Mix Recuerdos", "Mix Llorarás" y "Mix Lo Siento" siguen sonando fuerte en cada concierto, radios y eventos, consolidando su lugar entre las agrupaciones más escuchadas del país.

En conclusión, Son del Duke fue reconocida como 'La Mejor Agrupación del Año' en los Premios Karibeña 2025. Con el premio, la agrupación reafirma su liderazgo en la escena tropical y demuestra que la cumbia peruana sigue sonando con fuerza. Su estilo fresco, su potente delantera y la conexión con el público los han convertido en una de las orquestas más queridas del momento.