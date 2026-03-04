Kiara Lozano recibe inesperado regalo en concierto de Corazón Serrano y estalla en risas: ¿Qué le dieron?

Kiara Lozano se ha convertido en una de las voces más queridas de Corazón Serrano consolidando su cercanía con el público. En cada presentación, la intérprete de 'Mix Dina' recibe constantes muestras de cariño; sin embargo, en uno de sus últimos conciertos vivió un momento inesperado que la sorprendió y la hizo estallar en carcajadas.

El singular regalo que desató risas en pleno show

Lejos de los tradicionales peluches o flores, un fan decidió marcar la diferencia con un obsequio poco común que rápidamente se volvió viral en redes sociales. En la mayoría de conciertos, Kiara Lozano recibe detalles como globos, chocolates o cartas. Esta vez, un seguidor optó por algo más representativo de la selva peruana: un aguaje.

Un video difundido en TikTok captó el instante exacto en que la cantante recibió la fruta en pleno escenario. Al notar de qué se trataba, Kiara no pudo contener la risa y mostró el peculiar regalo a sus compañeros de agrupación, generando complicidad y aplausos entre los asistentes.

La escena se viralizó en cuestión de horas y provocó una ola de comentarios en redes. "Muy bien Kiarita, siempre destacando la comida de la selva", escribió un usuario. Otro añadió: "Normalicemos regalar aguaje como acto de amor". También se leyeron mensajes como: "El mejor regalo que puede recibir una chica de la selva para que tome su agua de aguaje".

El episodio no solo evidenció el cariño del público, sino también la naturalidad con la que la artista asume este tipo de situaciones sobre el escenario.

Kiara Lozano pide respeto y rechaza comparaciones

En una reciente intervención, Kiara Lozano habló sin rodeos sobre las comparaciones que circulan en plataformas digitales. La intérprete dejó claro que cada artista y cada agrupación tiene su propio proceso y metas, por lo que enfrentar trayectorias solo genera división.

"Ya les he dicho, chicos. Si ustedes son fanáticos de un artista, de una agrupación en específico, pues está bien, séanlo. Preocúpense siempre en seguir su carrera, su camino profesional, porque estoy segura de que muchos artistas y muchos grupos musicales también tienen sus sueños y logros que quieren alcanzar", señaló Kiara Lozano.

La cantante insistió en que el verdadero rol del fanático consiste en respaldar el crecimiento de quienes admira. Para ella, la comparación constante no construye ni fortalece carreras.

"Entonces, uno como fanáticos, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Apoyar e impulsar ese crecimiento. Y está demás, creo, y que no suman absolutamente nada a ser comparativos de uno con otro", agregó.

Asimismo, la artista reflexionó sobre el impacto real de esas acciones y lanzó una pregunta directa a quienes promueven el hate en redes.

"¿En qué te suma a ti como persona y en qué le suma a tu artista o a tu agrupación que estés haciendo eso? En nada", afirmó Kiara Lozano, invitando a priorizar el respeto y la convivencia.

El episodio del aguaje mostró el lado más espontáneo y divertido de Kiara Lozano, mientras que sus declaraciones sobre las comparaciones evidenciaron una postura madura frente a las dinámicas digitales. Entre risas sobre el escenario y mensajes de reflexión, la integrante de Corazón Serrano reafirma que su conexión con el público.