Tini revela que le gusta los temas del Grupo 5 y no descarta colaboración: "Me encanta"

La joven artista Tini es una reconocida cantante a nivel mundial que ha cautivado con su estilo de cumbia argentina y urbano. Ahora, está a pocos meses de presentarse en el Perú y revela su fascinación por los temas del Grupo 5.

A Tini le gusta Grupo 5

La presentadora Jazmín Pinedo viajó a Uruguay para entrevistar a Tini Stoessel para 'América Espectáculos'. Durante la conversación estuvo hablando de su trayectoria musical, su tour y su pronta llegada a Lima. Luego, la peruana sacó el tema de que María Becerra estuvo hace poco en Lima junto a Corazón Serrano.

Tini señaló que le encantó todo lo que hizo su compatriota en el Perú y justo reveló que justo empezó a escuchar las canciones de cumbia peruana, en específicamente del Grupo 5.

"La vi, además de que subió un blog y la amo, hoy estábamos escuchando con los chicos la música peruana, Grupo 5. A nosotros los argentinos nos encanta la cumbia y bueno, me encanta", expresó.

Tini revela que le gusta las canciones de Grupo 5. América Espectáculos pic.twitter.com/racVMDOumi — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) February 27, 2026

Luego, la conductora del programa de espectáculos le consultó a la artista argentina si estaba dispuesta a realizar una colaboración. La joven señaló que le encantaría hacerlo y que le gusta compartir con nuevos grupos y artistas de cada país.

"Así como María Becerra hizo una colaboración con un grupo peruano ¿Se podría dar?", le preguntó la periodista, y ella respondió: "Obvio, me encantaría. Obvio, me encantaría, porque, más allá de eso de la colaboración en sí, hoy en día me sucede mucho conectar con las raíces de las personas, con qué hay detrás del artista o de cada grupo. Va más allá de la colaboración, sino de conectar con la gente que te vas cruzando en la industria, darle ese valor. Me encantaría hacer algo acá en el Perú".

Sobre Tini y su llegada a Lima

Tini Stoessel regresa a Lima con su espectacular gira "FUTTTURA World Tour" el sábado 30 de mayo de 2026 en el Estadio Nacional. Su carrera musical de ha evolucionado desde un fenómeno juvenil de Disney hasta consolidarse como una de las figuras más influyentes del pop y género urbano a nivel internacional con grandes éxitos musicales.

De esta manera, la artista argentina estará llegando muy pronto a Lima para dar un conciertos espectacular que sus fans ya esperan con ansias. Por otro lado, Tini Stoessel ha revelado que le gusta la cumbia peruana y ha estado escuchando varias canciones, en especial del Grupo 5.