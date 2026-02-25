Kiara Lozano pide frenar comparaciones entre cantantes en redes: "Apoyen e impulsen el crecimiento"

La cantante de Corazón Serrano, Kiara Lozano, no solo destaca por su potencia vocal y carisma en el escenario, sino también por su carácter frontal ante las críticas en redes. La artista piuranavolvió a pronunciarse para enviar un mensaje directo a quienes comparan constantemente a cantantes y agrupaciones

Kiara Lozano pide no comparar a los artistas

En una reciente intervención, Kiara Lozano habló sin rodeos sobre las comparaciones que circulan en plataformas digitales. La intérprete dejó claro que cada artista y cada agrupación tiene su propio proceso y metas, por lo que enfrentar trayectorias solo genera división.

"Ya les he dicho, chicos. Si ustedes son fanáticos de un artista, de una agrupación en específico, pues está bien, séanlo. Preocúpense siempre en seguir su carrera, su camino profesional, porque estoy segura de que muchos artistas y muchos grupos musicales también tienen sus sueños y logros que quieren alcanzar", señaló Kiara Lozano.

La cantante insistió en que el verdadero rol del fanático consiste en respaldar el crecimiento de quienes admira. Para ella, la comparación constante no construye ni fortalece carreras.

"Entonces, uno como fanáticos, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Apoyar e impulsar ese crecimiento. Y está demás, creo, y que no suman absolutamente nada a ser comparativos de uno con otro", agregó.

Con estas declaraciones, la integrante de Corazón Serrano dejó en evidencia su postura firme frente a una práctica común en redes sociales, donde seguidores enfrentan a artistas en discusiones que muchas veces escalan a ataques personales.

Kiara Lozano pidede a sus fans no tirar hate

Además de rechazar las comparaciones, Kiara cuestionó directamente a quienes ingresan a transmisiones en vivo o publicaciones de otros artistas solo para dejar comentarios negativos. Para la cantante, ese comportamiento no beneficia a nadie.

"O sea, para mí es tonto que hay gente que simplemente no se le cae bien a uno porque es fanático de otra agrupación o de otro artista y simplemente ingresa a un live, a una publicación, a una foto, a un video para dejar sus malos comentarios", explicó.

Asimismo, la artista reflexionó sobre el impacto real de esas acciones y lanzó una pregunta directa a quienes promueven el hate en redes.

"¿En qué te suma a ti como persona y en qué le suma a tu artista o a tu agrupación que estés haciendo eso? En nada", afirmó Kiara Lozano, invitando a priorizar el respeto y la convivencia.

Finalmente, dirigió un mensaje específico a su club de seguidores, a quienes llama cariñosamente "Kiarichiquitines", para recordarles que ese tipo de conductas no representan los valores que ella promueve.

"Así que, por favor, cosas que yo siempre les digo a mis Kiarichiquitines, no hagan eso, porque más allá de mis fanáticos, eso está definitivamente fuera de las cosas que a mí me agradan", concluyó.

Con esta intervención, Kiara Lozano reafirma su postura frente al hate en redes y marca distancia de las comparaciones que dividen a los fanáticos. La cantante apuesta por un mensaje de respeto y apoyo mutuo dentro del mundo musical, recordando que el verdadero respaldo se demuestra impulsando el crecimiento artístico y no descalificando a otros.