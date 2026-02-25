Joven que denunció a Valentino deberá permanecer en cama un mes tras cirugía: "No puedo caminar aún"

La denuncia contra el tiktoker Valentino Palacios sigue generando fuerte repercusión en redes y programas de espectáculos. Esta vez, Zamira Grados, la joven que lo acusa de agresión, contó que fue operada y que su recuperación será larga, pues deberá permanecer en cama durante un mes tras la fractura que sufrió.

Joven que denunció a Valentino no puede caminar todavía

Zamira Grados, joven que denunció a Valentino Palacios por agresión, se pronunció mediante una llamada al pódcast "Q' Bochinche", donde relató cómo ocurrieron los hechos y cómo se encuentra actualmente luego de su operación. La situación ha causado preocupación entre los seguidores del caso y ha reavivado el debate en la farándula digital.

Debido a las lesiones sufridas, la joven tuvo que ser operada del tobillo, lo que cambió completamente su rutina diaria. Ahora deberá guardar reposo absoluto mientras se recupera de la cirugía.

"Gracias a Dios, todo salió muy bien. Después de esta operación tengo que estar un mes en cama. No podré caminar aún", explicó sobre su estado de salud actual, dejando claro que su proceso será lento.

Además, Zamira negó que su denuncia tenga fines económicos, como se ha comentado en redes sociales tras la viralización del caso. Aseguró que su intención es únicamente que se haga justicia por lo ocurrido.

"Si yo hubiera querido eso (pedir dinero) se lo hubiera pedido a su mamá, que se comunicó conmigo. Y yo en ningún momento le pedí eso, solo exigí justicia", expresó con firmeza.

También, fue firme al rechazar las versiones que señalan que busca dinero por la fama del influencer. Quiso dejar en claro que su principal objetivo es que se esclarezcan los hechos.

"Esta denuncia no es a base que él es un influencer porque he escuchado que lo denuncio porque él tiene fama y quiero plata. Eso es totalmente incorrecto", sentenció.

La versión de la joven sobre la pelea callejera

La joven explicó que todo empezó tras salir de una discoteca junto a su primo, cuando se dirigían a comer. En ese momento, se cruzaron con otra chica que inició una discusión, lo que luego habría desencadenado el enfrentamiento.

"Él estaba en otra discoteca, yo estaba en otra, al momento de salir de yo salir en la discoteca mi primo, mi primo y yo nos metimos a un callejón porque íbamos a comer... La chica que estaba a mi costada le jala el cabello y ahí es donde él se lanza a nosotros dos, donde yo me caigo. Y me araña el cuello. Al momento de separarse empieza a patearme las costillas y sus amigos luego", afirmó.

Según su versión, el influencer se habría involucrado en la conversación tras una confusión. Incluso aseguró que el propio hermano de Valentino reconoció el error.

"El mismo Yomar en la comisaria se me acercó a pedirme disculpas, porque Valentino estaba totalmente equivocado y se había confundido", señaló.

En conclusión, el caso que involucra al tiktoker Valentino Palacios continúa dando que hablar en el mundo del espectáculo digital, sobre todo tras el delicado estado de salud de la joven denunciante. Zamira Grados insiste en que todo se originó por una confusión y que las consecuencias han sido graves, pues ahora enfrenta una recuperación prolongada tras la operación.