Madre de Valentino tomaría medidas legales contra Janet Barboza por sus acusaciones: "Lo voy a defender"

Hace unos días, Valentino fue acusado de agredir fuertemente a una joven que actualmente estaría hospitalizada con costillas rotas. Ante esto, Janet Barboza arremetió fuertemente contra el influencer tildándolo como agresor de mujeres y ahora, la madre del exchico reality salió a defenderlo.

Madre de Valentino sale en su defensa

En una entrevista en el podcast 'Face to Face', la madre de Valentino se hizo presente para defender a su hijo y mostrar algunas de sus pruebas de la agresión a la joven, además de la conversación que tuvo con un familiar de la mujer hospitalizada. Ante esto, no dudó en arremeter contra Janet Barboza tras sus declaraciones en 'América Hoy'.

"Eso me duele, a eso no queríamos llegar porque todo se tiene que hablar con la verdad y yo voy a tomar las medidas que sean necesarias, porque mi hijo no es ningún agresor ni pateador de mujeres, como la señora lo ha indicado", dijo.

En otro momento, la señora deja en claro que tomaría las medidas correspondientes contra la conductora de televisión y que ahora, tendría que demostrar que el influencer es una persona que agrede a las mujeres, tal como lo dijo en vivo en aquel programa.

"Yo quiero dirigirme a la señora Janet, para indicarle que ella va a tener que demostrar que Valentino es un agresor de mujeres, que la pateó en el piso y le causó la fractura de costillas como ella dice. Yo soy madre, al igual que usted y si yo tengo que defender a mi hijo, lo voy a defender. Lo he criado con valores, no voy a permitir que nada ni nadie vulnere la tranquilidad de mi familia. Todo esto lo voy a llevar por la vía como corresponde", agregó.

¿Qué dijo Janet Barboza?

En el programa 'América Hoy', Janet Barboza no dudó en despotricar contra Valentino señalando que sería una persona que agrede a mujeres y señala que pudo haber matado a la joven.

"Es un agresor de mujeres, que la patea en el piso, yo me quedo con esas imágenes, ¿Por qué tratamos con guantes de seda a ese tiktoker?, es un sujeto que golpea a una mujer. Se victimiza y miente. Si un hombre es pegalón, eso viene de casa. Tú no le puedes pegar a una mujer, pudiste haberla matado", aclaró.

De esta manera, la madre de Valentino ha decidido desatar su furia contra Janet Barboza tras tildar a su hijo como un 'agresor de mujeres' a nivel nacional y afirmó que tomaría medidas legales.