Estrella Torres sorprende al revelar cómo inició su relación con su esposo Kevin Salas: "Fue por Tinder"

Estrella Torres vive uno de los mejores momentos de su carrera, consolidada como figura de Son del Duke y celebrando más de un año de matrimonio con su mánager Kevin Salas. Sin embargo, una entrevista por San Valentín sorprendió a sus seguidores al revelar un detalle poco conocido sobre el inicio de su historia de amor.

Estrella Torres revela que conoció a su esposo por Tinder

La pareja participó en el programa "El Reventonazo de la Chola", Estrella Torres se mostró emocionada al recordar los inicios de su relación con Kevin Salas. La intérprete contó que llevan cinco años de novios y más de tres de casados, etapa que describió como una experiencia llena de crecimiento y apoyo mutuo.

No obstante, lo que más llamó la atención fue la forma en que se conocieron. Cuando le preguntaron cómo empezó todo, la cantante respondió sin rodeos: "Nosotros nos conocimos en Tinder". La confesión dejó en shock a varios de los presentes y generó aplausos en el estudio.

Lejos de incomodarse, ambos tomaron el momento con humor y naturalidad. La artista también aprovechó la entrevista para hablar de su presente en Son del Duke, agrupación con la que ha logrado conectar con un amplio público en todo el país.

"Me va excelente el cariño del publico es lo máximo", afirmó Estrella, destacando el respaldo constante que recibe en cada presentación. Kevin Salas, por su parte, también participó en la conversación y fue blanco de bromas. Cuando le preguntaron si conocía todas las coreografías del grupo, respondió entre risas: "Toditas", demostrando su cercanía con el proyecto musical.

La química entre ambos quedó en evidencia, tanto en lo personal como en lo profesional, ya que Kevin no solo es su esposo, sino también su mánager y principal apoyo en su carrera.

¿Estrella Torres deja Son del Duke?

Semanas atrás, Estrella generó preocupación entre sus seguidores al publicar un emotivo video donde aparecía despidiéndose de sus compañeras y de los músicos de Son del Duke. Sus palabras y gestos encendieron las alarmas sobre una posible salida definitiva del grupo.

Sin embargo, en la descripción del video, Estrella decidió tranquilizar a sus fans con un mensaje claro. La artista confesó volvería a Son del Duke el 6 de febrero.

"No saben lo feliz que me hacen, pero vuelvo el 6 de febrero así que no me extrañen solo me ausento unos días jiji", escribió, confirmando que no se trata de una despedida definitiva.

Con este mensaje, la cantante dejó en claro que solo tomará una breve pausa y que regresará muy pronto para continuar con sus presentaciones y proyectos musicales junto a la agrupación. Sus seguidores no tardaron en reaccionar con mensajes de apoyo, cariño y buenos deseos.

Estrella Torres atraviesa una etapa plena en lo sentimental y profesional. Su relación con Kevin Salas, que nació de forma inesperada en Tinder, hoy se consolida con un matrimonio estable y un trabajo conjunto en su carrera.