¿Estrella Torres se va de Son del Duke? Artista se despide con emotivo mensaje: "Gracias por todo"

La cantante Estrella Torres sorprendió a sus seguidores al publicar un emotivo video donde se le ve despidiéndose de sus compañeras y de los músicos de Son del Duke. Sus palabras y gestos alertaron sobre su salida del grupo y ella misma confesó detalles de su salida.

¿Estrella Torres deja Son del Duke?

La cantante Estrella Torres encendió las alarmas en sus fans tras despedirse de sus compañeras y de los músicos de Son del Duke. A través de sus redes sociales, Estrella compartió un clip en el que aparece grabando a cada uno de los integrantes de la orquesta, entre risas, abrazos y bromas.

Dentro del video escribió la frase "Gracias por todo", lo que hizo pensar a muchos que se trataba de una despedida definitiva. Sin embargo, la cantante dejó en claro que su ausencia será temporal.

En las imágenes se observa a Estrella recorriendo el camerino y saludando a sus compañeros, quienes reaccionaron con sorpresa y cariño. Apenas empezó a grabar, la cantante se dirigió a los músicos de la orquesta.

"¿Qué chicos?", dijo Estrella y de inmediato recibió una respuesta en coro por parte de los músicos: "No te vayas, Estrella".

El ambiente estuvo lleno de emoción y risas. Cada integrante tuvo un gesto especial para ella, demostrando el fuerte lazo que existe dentro del grupo. Algunas de sus compañeras no ocultaron su tristeza, mientras que otras aprovecharon el momento para bromear y animar la despedida.

En primer lugar, Jennifer Cirilo puso cara triste. Por su parte, Nickol Sinchi, entre risas y algo nerviosa, le dedicó unas palabras cargadas de cariño.

"Ay, no, discúlpame, te amo, o sea soy fría, pero contigo todo", dijo formando un corazón con las manos.

A este gesto se sumó Thamara Gómez, quien también le envió un corazón, dejando en claro el aprecio que sienten por ella. La escena continuó con más bromas y complicidad. De pronto, Nickol tomó una botella de cerveza.

"Salud porque Estrella se va", comentó Nickol. Entre carcajadas, la cantante respondió: "Invítame un poco, a ver... Salud, chicos, por ustedes", mientras se grababa tomando un sorbo y echándose un poco de cerveza en la cabeza, provocando la risa de todos.

Este momento dejó ver la buena vibra y la unión que existe dentro de Son del Duke. La situación fue muy valorada por sus seguidores, quienes destacaron el compañerismo del grupo.

Estrella aclara su ausencia y anuncia su regreso

En la descripción del video, Estrella decidió tranquilizar a sus fans con un mensaje claro. La artista confesó volverá a Son del Duke el 6 de febrero.

"No saben lo feliz que me hacen, pero vuelvo el 6 de febrero así que no me extrañen solo me ausento unos días jiji", escribió, confirmando que no se trata de una despedida definitiva.

Con este mensaje, la cantante dejó en claro que solo tomará una breve pausa y que regresará muy pronto para continuar con sus presentaciones y proyectos musicales junto a la agrupación. Sus seguidores no tardaron en reaccionar con mensajes de apoyo, cariño y buenos deseos.

En conclusión, Estrella Torres anunció su salida temporal de Son del Duke y reafirmó su compromiso con la orquesta. Su emotiva despedida solo fue una pausa necesaria para recargar energías, y su regreso ya tiene fecha. Los fans celebran la noticia y esperan verla nuevamente en los escenarios, demostrando que su talento y carisma siguen siendo parte fundamental del grupo.