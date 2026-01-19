RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡Un éxito total!

¿Se viene un tema juntos? Josimar sorprende cantando "Mix tu Ausencia" con Son del Duke

En un evento musical, Josimar sorprendió a sus seguidores al aparecer en el concierto de Son del Duke cantando un tema juntos de cumbia.

Son del Duke es una de las agrupaciones más sonadas dentro de la cumbia peruana que cuenta con una delantera musical con mucho talento. En el último fin de semana, el grupo de cumbia sorprendió al realizar un concierto donde tuvo la invitación sorpresa de Josimar en el escenario. 

¡Josimar feat Son del Duke!

Por medio de sus redes, el lugar donde se llevó a cabo el evento musical compartió un video donde se pudo observar cómo Josimar cantó al lado de Estrella Torres de Son del Duke. El concierto se llevó los aplausos del público al interpretar el tema "Mix tu ausencia"

Si bien, Josimar es un salsero reconocido a nivel nacional e internacional, también tuvo sus inicios en la cumbia peruana formando parte de grandes agrupaciones. Ahora, el cantante volvió a este género musical por una única vez interpretando un tema con el grupo de cumbia del momento. 

@villa.chepitaroyal PRIMICIAAAAAAAAAAA 🔥 #josimarysuyambu ft. #sondelduke ♬ sonido original - Villa Chepita Royal

Al público le encantó escuchar este maravilloso dueto del artista de salsa con la vocalista Estrella Torres. Sin duda alguna, ambos cuentan con voces totalmente espectaculares, que hicieron bailar y gozar a sus seguidores presentes en el lugar. Por ello, se rumorea la posibilidad de realizar una colaboración musical en un futuro. 

Mirella Campos es la nueva integrante

El domingo 18 de enero se hizo oficial la incorporación de Mirella Campos, generando aplausos y buenos comentarios entre los fans. En su presentación oficial con Son del Duke, interpretó el conocido "Mix Perdidos". Además, estrenó una primicia: "Mix Factoría", demostrando seguridad, energía y una voz que conectó de inmediato con el público.  

Ya forma parte de nuestra linda familia, Son del Duke, para ustedes, la voz que enamora, Mirella Campos, para ti", dijo el animador de la agrupación. "Muy buenas tardes, Lima... Vamos a bailar... ¡Son del Duke! en tu corazón mi amos", señaló la nueva artista Mirella.

El último fin de semana, Son del Duke se presentó en distintos lugares para hacer bailar a su público con sus mejores canciones. Es así como se realizó el regreso de Thamara Gómez tras estar ausente varios días y en medio de rumores de su separación del grupo de cumbia. 

De esta manera, el pasado fin de semana estuvo lleno de muchas sorpresas como el anuncio de una nueva integrante, el regreso de Thamara Gómez y el tema interpretado junto a Josimar. Sin duda, Son del Duke sigue manteniéndose presente con su música convirtiéndose en uno de los más pedidos del Perú. 

