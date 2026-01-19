Son del Duke presenta en vivo a Mirella Campos y la da la bienvenida: "Ya forma parte de nuestra familia"

La cumbia peruana sigue renovándose y dando sorpresas. La agrupación Son del Duke presentó en vivo a su nueva integrante y rápidamente encendió las redes sociales. Se trata de Mirella Campos, una joven cantante que llega para reforzar la delantera del grupo y conquistar al público con su talento.

Mirella Campos es la nueva integrante de Son del Duke

Durante varios días, los seguidores estuvieron atentos a las pistas que la orquesta Son del Duke compartía en sus plataformas digitales. La expectativa era grande y, finalmente, el domingo 18 de enero se hizo oficial la incorporación de Mirella Campos, generando aplausos y buenos comentarios entre los fans.

"Ya forma parte de nuestra linda familia, Son del Duke, para ustedes, la voz que enamora, Mirella Campos, para ti", dijo el animador de la agrupación. "Muy buenas tardes, Lima... Vamos a bailar... ¡Son del Duke! en tu corazón mi amos", señaló Mirella.

En su presentación oficial con Son del Duke, interpretó el conocido "Mix Perdidos". Además, estrenó una primicia: "Mix Factoría", demostrando seguridad, energía y una voz que conectó de inmediato con el público.

Desde el escenario, la joven cantante se mostró sonriente y agradecida por el cariño recibido. Muchos asistentes no dudaron en grabar el momento y compartirlo en redes, destacando que su ingreso le da un aire fresco a la agrupación.

La llegada de Mirella Campos marca una nueva etapa para Son del Duke. La orquesta apuesta por una voz joven, pero con experiencia, que se suma al equipo para seguir llevando la cumbia a distintos escenarios del país. Su debut no pasó desapercibido y dejó claro que viene con todas las ganas de crecer y aprender dentro del grupo.

¿Quién es Mirella Campos?

Mirella Campos es una joven cantante peruana de cumbia que viene ganando espacio en la escena musical nacional. Tiene 20 años, nació en Chiclayo y destaca por su potente voz y presencia en el escenario. Según información compartida en sus redes, ya cuenta con una trayectoria importante, pues anteriormente formó parte de reconocidas agrupaciones como Puro Sentimiento y Las Estrellas de la Cumbia.

Hoy, Mirella Campos se suma a Son del Duke con la intención de seguir creciendo y hacer historia con su voz. Su llegada fue recibida con entusiasmo por los seguidores de la agrupación, quienes no dudaron en corear la canción que interpretó en su primer show junto a la orquesta.

¿Jennifer Cirilo se va de Son del Duke?

Tras el anuncio, surgieron rumores en redes sociales sobre una posible salida dentro del grupo. Varios seguidores preguntaron si Jennifer Cirilo dejaría la orquesta tras el ingreso de Mirella Campos.

La cantante decidió aclarar el tema y llevar tranquilidad a los fans. "Hay Jenny para rato. Con la bendición de Dios", respondió, dejando en claro que sigue firme en Son del Duke. Además, explicó que su ausencia en algunas presentaciones se debió únicamente a un descanso médico y no a una salida del grupo.

Jennifer Cirilo señala que no se irá de Son del Duke tras rumores. (Instagram)

En conclusión, Son del Duke vive un momento especial con la incorporación de Mirella Campos, una joven voz que llega con experiencia, entusiasmo y mucho talento. Su debut fue bien recibido y promete darle un nuevo impulso a la agrupación.