¿Se va?

Jennifer Cirilo revela por qué no está presente en conciertos de Son del Duke ¿Dejará el grupo?

Por medio de las redes, la cantante Jennifer Cirilo reveló si dejará el grupo Son del Duke tras estar ausente en sus últimos conciertos.

Jennifer Cirilo revela por qué no está presente en conciertos de Son del Duke
Jennifer Cirilo revela por qué no está presente en conciertos de Son del Duke (Composición Karibeña)
16/01/2026

Son del Duke tuvo un 2025 muy próspero, pero complicado a la vez luego de que varios de sus integrantes renunciaran de manera masiva. Ahora, la cantante Jennifer Cirilo se encuentra ausente en algunos conciertos y ha causado preocupación entre sus seguidores. 

¿Jennifer Cirilo dejará Son del Duke?

A través de sus redes, Jennifer Cirilo abrió una caja de preguntas para responder a sus seguidores. En las últimas presentaciones de Son del Duke se ha notado la ausencia de la joven cantante y por ello, se corría el rumor que saldría de la delantera musical. Ya que incluso, el grupo anunció que tendrán a una nueva integrante. 

Es así como una fanática le pidió que por favor siga en la delantera musical en medio de tantos rumores. La joven artista la reconfortó señalando que no se iba a retirar y que tiene para mucho rato. 

"Eres la mejor, por favor no te vayas de Son del Duke", le preguntó, y la joven cantante respondió: "Hay Jenny para rato. Con la bendición de Dios".

En otro momento, la joven también decidió hacer una transmisión en vivo por su cuenta de TikTok donde reveló las razones de su ausencia en los escenarios. La cantante afirmó que se encuentra un poco mal de salud y que pronto regresará con todo. 

"Estoy mal y tengo descanso médico por 5 días", dijo.

Historias de Jennifer Cirilo
Historias de Jennifer Cirilo

Son del Duke anunciará a un nuevo integrante

El pasado 14 de enero, la agrupación sorprendió a sus seguidores al revelar que integrarán a una nueva vocalista a sus filas. A través de sus redes, compartieron un video de la figura de una joven con cabello lacio y aunque se han revelado algunos posibles nombres por los fanáticos, no hay una artista en concreto. 

"Pronto una nueva Dukesa se sumará. Prepárense Dukelovers", compartieron.

Durante las más recientes presentaciones de Son del Duke, el público también notó que Nickol Sinchi asumió el rol que normalmente ocupa Thamara Gómez, especialmente en los momentos de rap y animación que caracterizan al show. A través de un comunicado explicaron con claridad el motivo de la ausencia de Thamara Gómez y dejó en claro que se trata de una situación estrictamente médica. 

De esta manera, Son del Duke afirma que sus integrantes actuales seguirán presentes y que solo están con descanso médico por unos días. Es así como Jennifer Cirilo descartó todo rumore de una posible salida tras el pronto anuncio de la nueva cantante. 

