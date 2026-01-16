Dilbert Aguilar recibe reconocimiento a su trayectoria en los Premios Karibeña 2025: "Gracias por el cariño"

Dilbert Aguilar vivió un momento muy especial al recibir un reconocimiento a su trayectoria musical en los Premios Karibeña 2025. El cantante fue invitado al programa "El Súper Show de la Karibeña", donde fue sorprendido con este importante homenaje por sus años de esfuerzo, talento y conexión con el público.

Dilbert Aguilar gana premio por su trayectoria

Dilbert Aguilar fue homenajeado por todo lo alto en los Premios Karibeña 2025, donde recibió un reconocimiento especial a su trayectoria musical. El cantante de cumbia llegó como invitado al programa "El Súper Show de la Karibeña" y se llevó un premio que resume años de esfuerzo, música y conexión con el público que siempre lo ha acompañado.

El premio fue entregado en vivo, frente a los micrófonos de Karibeña, como parte de los Premios Karibeña 2025. La radio destacó no solo la trayectoria artística de Dilbert Aguilar, sino también su calidad humana y el respeto que se ha ganado dentro y fuera de los escenarios. Miguel Moreno fue uno de los encargados de entregar el galardón y destacar la importancia de este reconocimiento.

"Radio La Karibeña. Premios 2025. Un reconocimiento a la trayectoria. Este trofeo para ti, Dilbert. Por tu trayectoria indiscutible", expresó el locutor.

Rolly Javier también tomó la palabra y dedicó un mensaje cargado de emoción, resaltando el vínculo de Dilbert con el público. Señaló que este premio representa el sentir de toda la familia Karibeña y de los oyentes que nunca dejaron de apoyarlo, incluso en los momentos más difíciles.

"Un reconocimiento enorme de Radio La Karibeña 60 para el gran Dilbert Aguilar. ¡Qué músico! Padre, familia, un ser humano extraordinario", dijo Rolly, dejando claro que el homenaje iba más allá de lo artístico.

El conductor recordó que, pese a algunas ausencias en los escenarios, el cariño del público siempre se mantuvo firme. Ese respaldo constante fue clave para que Dilbert siga siendo una figura respetada y querida dentro de la cumbia nacional. Con el trofeo en las manos, Dilbert no ocultó su emoción y agradeció el gesto de la radio y de su gente.

"A nombre de mi empresa y a nombre de mi familia, gracias Karibeña. Familia Kapuñay, gracias por el cariño", expresó el cantante, recibiendo aplausos en cabina.

Un premio que va directo al corazón

El reconocimiento entregado a Dilbert Aguilar simboliza años de trabajo, sacrificio y amor por la música. Para Radio Karibeña, este homenaje es una forma de agradecerle todo lo que ha aportado a la cumbia y al público que lo sigue fielmente. Miguel Moreno volvió a resaltar el peso de su carrera y la importancia de este premio dentro de los Premios Karibeña.

"Extraordinaria carrera. Irrefutables pergaminos. Impresionante. Dilbert Aguilar, reconocimiento a la trayectoria de los Premios Karibeña", comentó.

En conclusión, el reconocimiento a Dilbert Aguilar en los Premios Karibeña 2025 fue un momento lleno de emoción, orgullo y gratitud. El cantante se llevó un galardón que no solo destaca su trayectoria musical, sino también el cariño del público y de la familia Karibeña. Una prueba más de que su nombre sigue firme en la historia de la cumbia peruana.