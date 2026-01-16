Evelyn Vela se solidariza con Samahara Lobatón tras agresión de Bryan Torres: "Podría ser mi hija"

Evelyn Vela salió al frente para aclarar los comentarios que la señalaron de burlarse de la agresión que habría sufrido Samahara Lobatón. La empresaria negó tajantemente esa versión y aseguró que su mensaje en redes sociales fue malinterpretado, además de expresar su total rechazo a la violencia y su apoyo a la hija de Melissa Klug.

Evelyn Vela muestra su apoyo a Samahara Lobatón

La polémica se desató luego de que Evelyn Vela publicara una frase sobre el karma en sus redes sociales. Muchos usuarios interpretaron el mensaje como una indirecta hacia Samahara Lobatón, justo cuando se difundieron imágenes de una presunta agresión. Ante las críticas, Evelyn decidió aclarar la situación y solidarizarse con la influencer.

Evelyn Vela fue clara al señalar que su mensaje fue sacado de contexto y que no estuvo dirigido a Samahara ni a su familia. Explicó que atravesaba un problema personal y que, en ese momento, no estaba enterada de lo que ocurría con la joven.

"Mi frase no fue por eso (Samahara), mi vida no gira alrededor de esa familia. Mi frase la puse porque me hackearon mis cuentas de TikTok y WhatsApp. No tenía ni la mínima idea de lo que le estaba pasando a la chica", sostuvo.

La empresaria dejó en claro que jamás se burlaría de una situación tan delicada y que, por el contrario, siente pena por lo ocurrido. Para ella, se trata de un tema que debe ser tratado con cuidado y acompañado por el entorno familiar.

"No. Más bien me da pena por lo que ha pasado, pues es mujer, pero eso lo tiene que arreglar junto a su familia. Espero que estén unidos y salgan adelante", expresó para Trome.

Evelyn Vela también confirmó que llegó a ver el video de la agresión y que las imágenes la afectaron profundamente. Contó que el material le fue mostrado por una persona cercana a ambas y que, al verlo, no pudo evitar ponerse en el lugar de una madre.

"Sí. Me lo pasó su maquillador, el cual tenemos en común. Me dio mucha pena y me solidarizo con ella porque podría ser mi hija. Ella (Samahara) no es un animal para que la maltraten de esa manera", dijo con firmeza.

Evelyn respalda a Melissa Klug y desconoce a Bryan Torres

Además, respaldó públicamente a Melissa Klug, quien ha salido a defender a su hija tras lo sucedido. Para Evelyn, la reacción de Melissa es la de cualquier madre frente a una situación así.

"Claro. Es la madre y tiene que salir a defender a su hija. Creo que todas haríamos lo mismo, somos unas leonas", señaló.

Sobre Bryan Torres, señalado como el agresor, Evelyn prefirió no emitir juicios. Aclaró que no tiene una relación cercana con él y que no se siente con autoridad para opinar sobre su comportamiento.

"No conozco al chico, solo lo he visto un par de veces, pero no es mi amigo, así que no podría decir cómo es, no sé nada de él", indicó.

En conclusión, Evelyn Vela buscó cerrar la polémica con sus declaraciones y dejar en claro que no hubo burla ni mala intención en su mensaje. Por el contrario, reafirmó su rechazo a la violencia, expresó su solidaridad con Samahara Lobatón y recordó que ninguna mujer merece ser maltratada, menos aún juzgada o expuesta sin empatía.