Guillermo Dávila señaló que no negó a Vasco Madueño: "Lo sacaron de contexto"

La participación de Guillermo Dávila en 'El Valor de la verdad' volvió a poner en el centro del debate uno de los episodios más delicados y polémicos de su vida personal: la historia relacionada con su hijo Vasco Madueño.

Frente a Beto Ortiz, el cantante y actor venezolano abordó un tema que durante años lo persiguió mediáticamente y que, según afirmó, fue malinterpretado y sacado de contexto.

Durante el programa, la pregunta fue directa: "¿Guillermo, dijiste que Vasco fue un accidente?". La respuesta "Verdad" reavivó una frase que en su momento generó una fuerte controversia pública. Sin embargo, lejos de esquivar el tema, Dávila se tomó el tiempo de explicar el verdadero sentido de sus palabras y aclarar cómo se originó la confusión.

El artista sostuvo que nunca se refirió a su hijo como un "accidente", sino a una situación puntual vinculada al método anticonceptivo. "Tal vez hubo un accidente en algún método anticonceptivo. Eso fue lo que quise decir", explicó, precisando que sus declaraciones fueron reducidas y distorsionadas por el tratamiento mediático del caso. "Algo que se rompió, puede ser", agregó, en referencia al contexto original de su respuesta.

Guillermo Dávila reconoció que, tras esa declaración, la frase se instaló como un estigma difícil de revertir. "Los medios de comunicación y el boca a boca dijeron: 'Dijo que fue un accidente él'", relató.

Según contó, esa versión lo persiguió durante mucho tiempo y le generó una profunda angustia. "Cuando me paraban en la calle para preguntarme por qué había dicho eso, yo intentaba explicar, pero ya la frase había tomado otra dimensión", confesó.

El cantante también se refirió al momento en que se enteró de la existencia de su hijo. Ante la consulta de Beto Ortiz sobre su primera reacción al saber que tenía un hijo peruano llamado Vasco, Dávila respondió con honestidad y vulnerabilidad.

"No tenía una claridad absoluta y me sentía desapoyado. Era una gran intriga", señaló, agregando que cuando recibió la noticia, Vasco aún no había nacido o acababa de hacerlo.

Asimismo, explicó que el acercamiento con su hijo se vio dificultado por la constante presión mediática. Según indicó, siempre existieron factores externos que impidieron que el encuentro se diera de manera natural. "Era muy meticuloso al momento de pensar en ese encuentro, porque las noticias manejaban todo de forma muy amarillista", expresó.

Finalmente, Guillermo Dávila rechazó de manera categórica haber llamado "accidente" a su hijo Vasco Madueño, reiterando que sus palabras fueron sacadas de contexto.

Visiblemente afectado, aseguró que la polémica lo acompañó durante años y tuvo un fuerte impacto emocional en su vida. "Viví con una angustia tratando de darle la vuelta a lo que se dijo", concluyó, dejando en evidencia el peso que tuvo este episodio en su historia personal.

En resumen, Guilermo Dávila señaló que nunca negó a su hijo y que sus palabras fueron sacadas de contexto por los medios en ese tiempo. Este hecho lo persiguió durante todos estos años y marcó su vida.