Guillermo Dávila en 'El valor de la verdad': estas fueron todas las preguntas que respondió

El cantante y actor venezolano Guillermo Dávila protagonizó una de las ediciones más reveladoras y emotivas de El valor de la verdad, programa conducido por Beto Ortiz, donde habló abiertamente sobre su vida personal, sus errores del pasado y la relación con su hijo Vasco Madueño.

Y es que el último domingo, el artista se sentó por primera vez en el temido sillón rojo de El valor de la verdad (EVDLV), enfrentándose a preguntas directas y sin filtros sobre su trayectoria artística, su vida sentimental y, especialmente, el vínculo con su hijo Vasco Madueño, uno de los temas más sensibles de la noche.

Apenas inició el programa, el artista venezolano, de 70 años, reconoció el nerviosismo con el que llegó a la grabación. "Me han asustado por todos lados", confesó tras ser presentado por Beto Ortiz.

Guillermo Dávila: la relación con Vasco Madueño y los errores del pasado

Durante el desarrollo del programa, Guillermo Dávila habló con honestidad sobre las decisiones que marcaron su vida y las consecuencias que estas tuvieron en su relación con su hijo.

El cantante reconoció errores, silencios prolongados y episodios complejos que influyeron en el distanciamiento con Vasco Madueño, tema que generó gran impacto entre los televidentes.

El testimonio del exgalán de telenovelas latinoamericanas fue considerado uno de los más emotivos de la temporada, ya que mostró una faceta vulnerable del artista, lejos de la imagen pública que lo acompañó durante décadas de éxito.

Guillermo Dávila ganó 20 mil soles en 'El valor de la verdad'

Tras responder 18 preguntas, Guillermo Dávila logró llevarse el premio mayor de 20 mil soles, consolidando su participación como una de las más comentadas del programa.

Con este episodio, el ícono de la balada romántica y de las telenovelas dejó al descubierto verdades guardadas durante años, mostrando que, incluso después de una extensa carrera llena de éxitos, aún quedan historias personales por sanar y contar frente al público.

En resumen, Guillermo Dávila habló de todo en la última edición de 'El valor de la verdad' y uno de los temas más mediáticos fue sobre la relación con su hijo Vasco Madueño, a quien en un inicio no lo quiso reconocer.

Guillermo Dávila: las 18 preguntas que respondió en 'El valor de la verdad'

