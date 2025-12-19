Jessica Madueño falleció: ¿quién fue en vida la madre del hijo de Guillermo Dávila?

El fallecimiento de Jessica Madueño, madre del cantante peruano Vasco Madueño, ha generado una profunda conmoción entre los seguidores del joven artista. La mujer dejó de existir en la madrugada del 22 de noviembre de 2025, en un hospital de Lima, tras una larga lucha contra el cáncer.

Jessica Madueño dejó un profundo vacío en la vida de su hijo Vasco

No obstante, la noticia fue confirmada públicamente recién el 19 de diciembre, a través de un emotivo comunicado compartido por su hijo en redes sociales. El anuncio tardío llamó la atención de los seguidores del cantante, quienes en las últimas semanas habían notado su ausencia en plataformas digitales.

En su mensaje, el intérprete explicó que decidió guardar silencio durante varios días debido al profundo dolor que le significaba comunicar la partida de su madre, una figura clave en su vida personal y artística.

Vasco Madueño también reveló que no atravesó este difícil proceso en soledad, ya que contó con el respaldo de amigos cercanos, familiares y de su padre, el reconocido cantante venezolano Guillermo Dávila, quien estuvo presente en los momentos más complejos de la enfermedad de Jessica Madueño.

Jessica Madueño dedicó su vida al crecimiento artístico de su hijo Vasco

Jessica Madueño, periodista de profesión, fue una pieza fundamental en la formación de Vasco Madueño. Crió a su hijo en Perú y lo acompañó desde sus primeros años, impulsando su vocación musical y brindándole un sólido soporte emocional. El joven artista la describió en diversas oportunidades como su amiga, consejera y compañera inseparable.

Su primera aparición mediática ocurrió en 2013, cuando brindó una entrevista a la cadena internacional Univisión, hecho que posteriormente fue recordado por el programa 'Magaly TV, la firme'. Tras hacer pública la paternidad de Guillermo Dávila, Jessica asumió un rol activo en la defensa de los derechos de su hijo.

Jessica Madueño falleció el pasado mes de noviembre

Jessica Madueño fue diagnosticada con cáncer

Luego de su exposición mediática, madre e hijo regresaron a Lamas, en la región San Martín, donde llevaron una vida tranquila durante varios años. Sin embargo, en 2019, la tranquilidad se vio interrumpida cuando a Jessica Madueño le diagnosticaron cáncer, iniciando así un largo y complejo proceso médico. A pesar de ello, pudo establecer su empresa Decajón Soluciones Profesionales SAC.

La enfermedad se agravó en 2024, cuando Vasco Madueño tenía 23 años y su madre 63. Ante este escenario, el joven cantante tomó la decisión de pausar su carrera musical para trabajar en una cafetería y contribuir con los gastos del tratamiento médico en Lima, ciudad a la que ambos regresaron ese año.

Incluso, se organizó el concierto benéfico 'Sentimiento Peruano', con el objetivo de recaudar fondos para la atención de su madre. Este evento marcó un momento significativo en la vida del artista, ya que Vasco Madueño y Guillermo Dávila aparecieron juntos por primera vez en público, sellando una esperada reconciliación familiar.

Pese a los esfuerzos médicos y al apoyo de su entorno, Jessica Madueño falleció el 22 de noviembre de 2025. Semanas después, Vasco decidió compartir la noticia con sus seguidores, explicando que necesitó tiempo para procesar la pérdida de su madre.

En resumen, la mamá de Vasco Madueño dedicó su vida a la crianza de su hijo y a impulsar su carrera artística. Sin embargo, dejó de existir el pasado mes de noviembre debido al cáncer con el que venía luchando.