Velorio de Jhon Leyva en El Huaralino: amigos y familiares se reúnen a darle el último adiós

La trágica muerte de Jhon Leyva, el domingo 15 de marzo tras un show, ha generado una profunda conmoción en el mundo del folclore peruano y ha vuelto a encender las alarmas sobre la inseguridad. Sus restos fueron velados en el reconocido local El Huaralino, donde familiares, amigos y figuras del espectáculo se reunieron para darle el último adiós

Un último adiós marcado por la tristeza y las denuncias

El cuerpo de Jhon Leyva fue trasladado desde la Morgue Central de Lima hasta el local ubicado en el óvalo Naranjal, en Lima Norte, durante la tarde del lunes 16 de marzo. En el recinto, el ambiente estuvo cargado de dolor, flores y emotivos homenajes que reflejaron el impacto que dejó su partida en el entorno artístico.

Una de las voces más afectadas fue la de la cantante Flor Guerrero, quien no pudo ocultar su dolor al despedirse del promotor. "Ha sido como un segundo padre. Fue quien me trajo a Lima y logró que se expanda mi carrera", expresó visiblemente afectada.

Como se sabe el promotor, de 39 años, perdió la vida tras un ataque armado que ocurrió al finalizar su jornada laboral. Sin embargo, su entorno reveló que la violencia no era nueva en su vida. Desde el año anterior, Leyva había denunciado amenazas constantes y extorsiones por parte de delincuentes.

Asimismo, se conoció que, en medio de las amenazas, su propia madre quien reside en España le pidió que no regresara al Perú en 2023, luego de enterarse de las extorsiones que sufría. A pesar del riesgo, su amor por la música folclórica lo llevó a retomar sus actividades en el país, una decisión que hoy genera reflexión entre sus allegados.

Susy Díaz recuerda su cercana relación con el promotor

Entre los asistentes al velorio, la exvedette Susy Díaz protagonizó uno de los momentos más emotivos. Con la voz entrecortada, recordó la larga amistad que la unía con Jhon Leyva, a quien conoció cuando él apenas iniciaba en el rubro musical.

"Para mí era como un hermano", afirmó. Según relató, el promotor comenzó su carrera a los 17 años, pegando afiches y apoyando en la organización de eventos. "Me acuerdo que empezó trabajando con Abencia Meza, pegando los volantes de las fiestas que hacía Abencia, y me contrataba para eventos", detalló.

Con el paso del tiempo, la relación trascendió lo laboral y se convirtió en un vínculo cercano. Díaz reveló que, en uno de los momentos más difíciles de la vida del promotor, él recurrió a ella en busca de seguridad frente a las amenazas que recibía.

"Cuando empezaron a extorsionarlo, se mudó a mi casa. Me alquiló un mini departamento y estuvo encerrado ahí, todo miedoso de que le pase algo", contó.

La excongresista también señaló que Leyva vivía con constante temor, ya que aseguraba ser seguido por personas sospechosas. Este miedo, según indicó, persistió incluso cuando decidió salir del país temporalmente para resguardarse.

En conclusión, el velorio de Jhon Leyva evidenció el cariño que ganó en el ámbito musical y la dura realidad de las extorsiones que enfrentaba. Las declaraciones de sus allegados reflejan el impacto de la violencia y refuerzan el llamado a medidas urgentes. Su legado en la música folclórica permanece en quienes lo conocieron.