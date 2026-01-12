Real Madrid oficializó la salida de Xabi Alonso y anunció a Álvaro Arbeloa como nuevo DT

El Real Madrid confirmó este lunes 12 de enero la salida de Xabi Alonso como entrenador del primer equipo, apenas 232 días después de asumir el cargo. La desvinculación se dio por mutuo acuerdo tras la derrota ante el FC Barcelona en la final de la Supercopa de España 2026, que aceleró una decisión ya evaluada internamente.

Real Madrid oficializa la salida de Xabi Alonso

A través de un comunicado institucional, el Real Madrid anunció que la salida de Xabi Alonso se dio de común acuerdo, poniendo fin a su etapa como entrenador del primer equipo. El pronunciamiento se conoció horas después de la derrota frente al FC Barcelona en la final de la Supercopa de España, un resultado que profundizó el malestar entre los seguidores del club.

Pese a que su nombramiento generó entusiasmo por su propuesta futbolística y por los logros alcanzados en Alemania, el ciclo de Alonso quedó marcado por actuaciones irregulares y resultados adversos en partidos clave. La exigencia permanente que rodea al Real Madrid terminó por pasar factura a un proyecto que no logró consolidarse en menos de ocho meses de gestión.

Xabi Alonso dejó el Real Madrid tras perder ante Barcelona. (Foto: Captura)

Tras confirmarse la salida del exmediocampista, el club anunció de inmediato a Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador del primer equipo. El exdefensor, con pasado exitoso como jugador y una etapa destacada como técnico del Real Madrid Castilla, asume el reto de liderar al equipo en todas las competiciones que se avecinan.

Real Madrid anuncia la incorporación de Arbeloa como DT. (Foto: Captura)

Los números que marcaron el ciclo de Alonso

Durante su etapa al frente del Real Madrid, Xabi Alonso dirigió un total de 34 encuentros oficiales, con un balance de 24 victorias, cuatro empates y seis derrotas. Si bien las cifras generales muestran un rendimiento aceptable, los tropiezos en escenarios determinantes terminaron pesando más que los triunfos.

En el Mundial de Clubes, el conjunto blanco disputó seis partidos y sufrió una derrota histórica ante el Paris Saint-Germain por 4-0, la primera caída del club en esa competición. En LaLiga, el equipo cayó en dos oportunidades: una contundente derrota por 5-2 y otra en casa frente al Celta de Vigo por 0-2.

En el plano internacional, el Real Madrid también cedió ante rivales de jerarquía como el Liverpool, por 1-0, y el Manchester City, por 1-2. A estos resultados se sumó la reciente final de la Supercopa de España, donde el equipo blanco perdió frente al Barcelona en un nuevo Clásico, resultado que terminó por sellar el destino del técnico español.