Milena Zárate sorprende al confesar que Yordy Reyna la invitó a Alemania: "Yo te pago todo"

Milena Zárate sorprendió en "El Valor de la Verdad" al contar que hace varios años el futbolista Yordy Reyna la invitó a Alemania. La colombiana no dudó en revelar detalles de esa conversación y explicó por qué decidió cortar todo contacto con él.

La colombiana Milena Zárate volvió a sorprender en "El Valor de la Verdad". Sentada en el sillón rojo, la cantante reveló que el futbolista Yordy Reyna la invitó a Alemania hace varios años, cuando ambos empezaron a conversar por redes sociales.

Todo empezó en redes. Milena recordó que la comunicación con el pelotero arrancó hace más de 10 años, justo después de su separación con el papá de su hija. Según dijo, fue el propio Yordy quien dio el primer paso.

"Con Yordy nos conocimos por Messenger, él me escribió. No me acuerdo cómo empezó la conversación, creo que por mi problema. Me dio un consejo, no me acuerdo. Te estoy hablando de hace años", confesó la cantante.

Desde entonces, la conversación se volvió frecuente. Incluso, Milena contó que llegaron a hablar por WhatsApp, pues Yordy le habría pedido su número.

"Me contaba cómo era el país, de la comida, de sus entrenamientos. Me pidió mi número de WhatsApp, yo se lo di. Y conversábamos una vez al día, cada dos días más o menos", relató Milena en el sillón rojo.

La famosa invitación. Con el tiempo, Yordy le propuso que viajara a Alemania para visitarlo. Pero la manera en la que lo dijo no le gustó nada a Milena, quien sintió que la estaba tratando como si dependiera de él.

"Me dice: 'Cuando quieras, si quieres vienes'. Y yo: 'En algún momento iré con mi hija'. Yo siempre me daba mi lugar. Hasta que llegó un momento que me dijo: 'Pero vente, te quedas acá en mi apartamento, yo te pago todo'. Cuando me habla en ese plan, le digo: 'No, yo puedo pagarme un pasaje y voy cuando quiera ir. Porque si voy, voy con mi hija'", contó.

La colombiana recalcó que siempre se dio su lugar y que esa forma de invitarla le resultó ofensiva. Por eso, tomó la decisión de no volver a comunicarse con el futbolista.

"La manera como me habló, me habló como: 'Yo te llevo y te traigo porque soy yo' y eso me molestó. De ahí no le volví a hablar", sentenció.

¿Milena y Yordy llegaron a conocerse?

Milena fue clara al asegurar que nunca conoció al jugador en persona. Todo se quedó en conversaciones virtuales. Incluso reveló que tiempo después, cuando Yordy volvió a Lima, él intentó escribirle nuevamente. Sin embargo, ella prefirió no responderle.

"Nunca nos conocimos, nunca, jamás. Creo que una vez cuando vino a Lima, me dijo que estaba aquí, pero lo dejé en visto. Alguna vez que vino acá, me escribió: 'Oye, estoy en Lima, para vernos, que tal'. Ahí quedó en visto", aclaró.

En conclusión, Milena Zárate dejó al descubierto un capítulo desconocido de su vida y del propio Yordy Reyna. Aunque hubo química en las charlas, la historia nunca pasó de lo virtual. Hoy, la colombiana mira atrás y asegura que tomó la mejor decisión al cortar cualquier vínculo con el futbolista.