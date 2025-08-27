¡Vuelve al sillón rojo! Milena Zárate estará en 'EVDLV' para hablar de Greissy Ortega, Jonathan Maicelo y más

La pelea entre las hermanas Milena Zárate y Greissy Ortega es de nunca acabar. Luego que la menor se presentará en 'El valor de la Verdad', Zárate regresa nuevamente al sillón rojo para responder todo.

Milena Zárate sobre Greissy Ortega

El programa 'El valor de la Verdad' reveló que su siguiente invitada será Milena Zárate, es así como sale a contar todo lo que ha pasado en su vida y responderá a las declaraciones que dio su hermana Greissy Ortega en el último capítulo de Beto Ortiz.

"'Mentirosa de m**, qué me va a pasar' y empieza a tirarle puños a mi camioneta: 'Bájate, ven que te odio'. Ella esta hablando, viene y me escupe", cuenta en un inicio la colombiana.

Luego, comparte algunas imágenes del enfrentamiento que tuvieron ambas en un estacionamiento del canal América Televisión. Después, Milena dice el supuesto arrepentimiento que le dijo Greissy, pero que no le habría creído.

"Perdón que todos cometemos errores. Somos seres humanos, estoy arrepentida con el corazón en la mano, perdón", menciona Milena recordando lo que Greissy le dijo.

Sobre Jonathan Maicelo

Así mismo, Milena Zárate también contará más detalles sobre la relación que tuvo con Jonathan Maicelo y revela la conversación que tuvo con la entonces esposa del boxeador. Incluso, acepta que le mintió cuando le consultó si salía con el ex deportista.

"Ella me dice que es la esposa de Maicelo, que están casados hace muchos años. Me empieza a preguntar y decirme que si es verdad que yo tengo una relación con él, yo le dije que 'no'", cuenta Milena, y Beto Ortiz agrega: "Le mentiste" y ella responde: "Le mentí, sí".

Después, la colombiana va relatando más momentos que vivió con el boxeador y empresario, afirmando que sí ingresaba a su departamento en más de una ocasión. Incluso, al final del video llama 'cínico' aparentemente a Maicelo usando su frase célebre que algún momento llamó así a su hermana Greissy Ortega.

"Yo le estaba dando entrada a él, de pronto estaba pasando un beso, algunas cosas así, (a su departamento) sí, iba", cuenta.

De esta forma, Milena Zárate no se queda callada y sale a responder con todo a los anteriores invitados de 'El valor de la verdad'. El próximo capítulo del programa de Beto Ortiz estará muy picante y donde la colombiana saldrá a contar todo de su ex Jonathan Maicelo y de su hermana Greissy Ortega.