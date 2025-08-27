Melissa Klug se pronuncia tras críticas por su aumento de peso: "Debería pesar 69 kilos"

Melissa Klug ha estado envuelta en polémicas en las últimas semanas debido a sus múltiples juicios con Jefferson Farfán. Sin embargo, en los últimos días también se puso sobre la mesa su aumento de peso, especialmente luego de que Magaly Medina cuestionara su físico y la elección de vestidos para asistir a programas de espectáculos.

Melissa Klug habla sobre su aumento de peso

La empresaria, que siempre se ha mostrado muy cercana a sus seguidores, abrió una caja de preguntas en Instagram para responder inquietudes de las personas. Una de las preguntas que eligió fue sobre su peso y talla.

"¿Cuánto pesas y cuánto mides ahora? Igual estás regia", preguntó una seguidora interesada en el aspecto físico de Melissa, quien recientemente se convirtió en madre de su pequeña Cayetana, fruto de su relación con el futbolista Jesús Barco.

La empresaria respondió sin rodeos: "Mido 1.70 m y peso 74 kilos". Además, reconoció que no está en su peso ideal, sino que ha ganado unos días lo demás. "Debería pesar 69 kilos", dijo, dejando entrever que se encuentra un poco fuera de forma.

Melissa también indicó en otras historias que había sido diagnosticada con una condición que hace que su peso fluctúe de manera irregular, lo cual repercute en su aspecto físico. Pese a ello, aseguró que actualmente atraviesa una de las mejores etapas de su vida junto a su familia.

Magaly critica el outfit y figura de Melissa

La popular "Urraca" dijo que le sorprendió ver el atuendo que Melissa había elegido para presentarse en el programa sabatino de América Televisión, y que ni siquiera había prestado atención a lo que estaba diciendo, ya que lo que más le impactó fue cómo se veía físicamente.

"Oigan, ¿y qué le pasó a la Klug? ¿Quién la asesoró para llegar esta mañana a América Hoy? Miren el vestido, encima que ha subido varios kilos. Parece que está comiendo bastante pan con chicharrón, carapulcra y ají de gallina", dijo a modo de burla.

Asimismo, indicó que el vestido no le ayudaba para nada, ya que el diseño, la silueta y las formas la hacían ver aún más voluptuosa. Magaly aseguró que Melissa podría optar por mejores opciones para aparecer en televisión, y también le recomendó cuidar su alimentación.

Es así que, en medio de juicios legales y críticas mediáticas, Melissa Klug decidió mostrarse auténtica frente a sus seguidores. Reconoció sus cambios físicos y explicó que atraviesa una etapa positiva, enfocada en su familia y en mantener el equilibrio entre su vida personal y pública.