Melissa Klug podría entablar nueva demanda contra Farfán por los S/300 mil: "Tengo que defenderme"

Una nueva batalla legal entre Melissa Klug y Jefferson Farfán estaría por desatarse próximamente, debido a que la empresaria aseguró que tomaría acciones legales contra el exfutbolista si él logra ganar la demanda por romper un contrato de confidencialidad, la cual la obliga a pagarle S/300 mil.

Melissa entablaría nueva demanda contra Farfán

La 'Blanca de Chucuito' se presentó esta mañana en el programa América Hoy para hablar sobre sus problemas legales con la 'Foquita', especialmente sobre aquel juicio que Jefferson acaba de ganar, obligándola a pagarle una cuantiosa suma de dinero.

Melissa aseguró que el juez no habría estado tan atento al caso y, por eso, ha apelado al fallo judicial con la esperanza de que la Corte Suprema de Justicia falle a su favor. Sin embargo, indicó que, de no obtener los resultados que espera, iniciaría una contrademanda contra su expareja.

Según Melissa, ella no fue la única que rompió el contrato de confidencialidad al hablar sobre la relación que tuvo con Jefferson, sino que la madre del futbolista y su abogado también lo hicieron al exponer audios sobre sus hijos y cifras de dinero en medios de comunicación a nivel nacional.

Valeria Piazza le preguntó directamente qué haría si pierde la demanda y se ve en la obligación de pagar 300,000 soles a Farfán. La respuesta de Melissa no se hizo esperar y aseguró que entablaría una nueva demanda.

" Obviamente me tengo que defender y voy a demandar. Doña Charo mostró audios sin mi consentimiento, entonces eso es lo que toca, y eso es lo que nosotros no queríamos", dijo Melissa, en alusión a que quiere dejar de tener problemas legales con el padre de sus hijos.

Melissa habla sobre cómo pagar los S/300 mil

Durante la participación de la 'Blanca de Chucuito' en 'Esta Noche', Ernesto le preguntó directamente qué actividad podría hacer para recaudar el dinero y pagarle a Farfán. Incluso le dijo que podría ayudarla a organizar, pero no esperaba la respuesta de Melissa, ya que dijo que ha pensando en organizar un evento deportivo.

"Llamaría a todos, mi hijo tiene un montón de amigos. Sacaría un fondo. Mi esposo es futbolista... bueno, mi futuro esposo", añadió.

De esta manera, Melissa Klug dejó en claro que no piensa quedarse de brazos cruzados si pierde el proceso contra Jefferson Farfán y aseguró que demandará nuevamente para defender su posición, señalando directamente a la madre del exfutbolista como parte del conflicto.