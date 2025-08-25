Melissa Klug sobre su relación con Jesús Barco tras polémica por 'ampay' en 2024: "Lo perdoné y acepté"

Melissa Klug estuvo como invitada en "América Hoy" y se refirió a la polémica que involucró a Jesús Barco en 2024, cuando un supuesto "ampay" iba a ser publicado. La empresaria recordó el episodio y enfatizó que su relación con el futbolista se ha fortalecido tras aquel impasse.

Melissa Klug defiende a Jesús Barco

Este lunes 25 de agosto, Melissa Klug recordó el episodio de 2024 que involucró a Jesús Barco y que provocó una breve separación entre ambos. La conductora Janet Barboza le preguntó sobre el supuesto "desliz" del futbolista, que consistía en reaccionar a mensajes y dar "me gusta" a algunas publicaciones de terceros.

"Al parecer respondía a mensajes que le enviaban o reaccionaba con emoticones, o daba 'me gusta' en las fotos que al parecer habría él y algunas personas que le escribían", señaló Melissa, conocida como la 'Blanca de Chucuito'.

La empresaria aseguró que conversó con él sobre la situación, que Barco reconoció su falta y que ella decidió perdonarlo. "Él hizo una falta, lo reconoció, yo lo perdoné, lo acepté y hasta el día de hoy... Sí", afirmó. Tras las declaraciones de Klug, el programa compartió un video de Barco enviándole un mensaje romántico, lo que hizo sonreír a la empresaria.

"Se me hace difícil porque esto no es lo mío, pero yo creo que mereces esto y muchas cosas más (...) me atrevo a hacer este video, para recordarte lo mucho que te amo, lo feliz que estoy, de estar a tu lado, de ver la gran mujer que eres y la gran mamá", se le escucha decir al futbolista.

Melissa Klug encara a Janet Barboza por pensión de Jefferson Farfán

Durante la misma emisión, Janet Barboza recordó que días atrás había mencionado que Klug habría solicitado una pensión hasta los 28 años para sus hijos con Jefferson Farfán y un monto de 43 mil soles. La empresaria negó rotundamente esta información y pidió que se corrigiera.

"Es una mala información que has dado, no es un mal comentario. Tú puedes opinar y comentar lo que quieras y lo voy a respetar porque es tu opinión. Pero lo que te quiero aclarar es que has dado una mala información. Yo nunca dije precios ni montos. Tú los has dado no sé de dónde. No es la realidad, para nada, y tampoco dije que quería pensión hasta los 28 años, eso es totalmente falso", indicó Melissa.

Barboza explicó que la información la había obtenido de un medio, pero Klug insistió en que los datos estaban manipulados. La conductora aceptó la aclaración y comentó que el material había sido editado y recortado, generando confusión sobre los montos y edades mencionadas.

"Lo han cortado, la han editado. No se puede hablar de montos porque los que mencionaste son exorbitados", aseguró la ex de Jefferson Farfán. "Porque lo da un periodista para empezar, yo me basé en esas preguntas. Pero si hay que aclararlo, lo hacemos", dijo Janet.

En conclusión, Melissa Klug demostró que su relación con Jesús Barco se mantiene firme, dejando atrás las polémicas del pasado. Al mismo tiempo, se encargó de desmentir rumores sobre supuestos pedidos de pensión a Jefferson Farfán, aclarando los malentendidos y reafirmando su posición frente a los medios.