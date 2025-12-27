Mamá de Hugo García se ríe al ser consultada por boda con Isabella Ladera: "Yo creo que..."

La mamá de Hugo García, Fabiola Silva, fue consultada sobre la posibilidad de que su hijo llegue al altar con su novia, la influencer Isabella Ladera. Aunque se mostró feliz por la relación, su respuesta sobre un posible matrimonio generó risas y dejó a muchos con la duda.

Mamá de Hugo García sobre posible boda con Isabella Ladera

La mamá del exchico reality Hugo García, Fabiola Silva, fue entrevistada por el programa "Más Espectáculos" y terminó robándose el show con su reacción al ser consultada sobre una posible boda entre su hijo y la influencer Isabella Ladera. Aunque evitó dar una respuesta directa, su risa lo dijo todo.

"¿Lo ve casado con Isabella?", le preguntó el reportero. "(Jajajaja)... Yo creo que... Jajajaja... (Estoy feliz) Está feliz", respondió entre risas, dejando a todos con la duda.

Durante la entrevista, la madre de Hugo se mostró muy contenta por la relación de su hijo con Isabella y aseguró que la joven venezolana se ha ganado el cariño de toda la familia. Según contó, ambos disfrutan pasar tiempo juntos y comparten reuniones familiares muy unidas.

"Feliz de la vida, feliz. Chistosísimo porque las dos son Andrea: Andrea Valentina y Andrea Isabella. Las dos tienen 26 años y las dos son venezolanas", comentó entre risas porque tiene ahora dos 'nueras' venezolanas.

Fabiola Silva destacó que lo más importante para ella es ver feliz a su hijo. Como toda madre orgullosa, aseguró que si Hugo está contento, ella también lo estará.

"Feliz de la vida, son gente muy hermosa. (Mi mamá mientras yo estoy feliz, ella está feliz). Así somos las madres, el hijo feliz y la madre súper feliz", añadió emocionada.

Rumores de embarazo y posible compromiso

En los últimos días, las redes sociales estallaron con rumores sobre un posible embarazo de Isabella Ladera. Varios seguidores notaron cambios en sus publicaciones y no tardaron en especular que Hugo podría estar a punto de convertirse en papá.

Además, algunos fans comentaron que la pareja estaría lista para dar el siguiente paso y comprometerse oficialmente. Sin embargo, ni Hugo ni Isabella han confirmado estas versiones. Durante una reciente entrevista, el exchico reality fue consultado sobre sus planes a futuro y sorprendió al dejar abierta la posibilidad de formar una familia.

"Yo vengo de una familia de tres hermanos. Siempre he soñado con tener mi familia. Siempre he soñado con ser papá, llevarme a mis hijos a hacer deportes", confesó frente a las cámaras de "Más Espectáculos".

Hugo García e Isabella Ladera mantienen una relación sólida que se ha ganado el cariño del público. Desde que oficializaron su romance, ambos comparten en redes sociales viajes, cenas románticas y momentos llenos de complicidad.

En conclusión, Fabiola Silva evitó confirmar una posible boda entre su hijo Hugo García e Isabella Ladera, pero dejó ver su alegría por la relación. Mientras los rumores sobre un compromiso o embarazo siguen creciendo, la madre del exchico reality resaltó que lo más importante para ella es ver a su hijo feliz y disfrutando de esta etapa junto a su pareja.